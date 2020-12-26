Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
|26 Aralık 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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