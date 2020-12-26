Atalarımızı dizilerden öğreniyoruz

16 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAĞI HABERLER DOĞRU DEĞİL Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 4924'e tabi sözleşmeli sağlık personeline dair düzenleme, yeni sağlık personeli alımı olarak yorumlandı ama bu yorum doğru değil. Reuters ajansı tarafından Türk basına servis edilen "16 bin sağlık personeli işe alınacak" başlıklı haberler doğru değil.