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Şeb'i Arus, UNESCO tarafından tescilli, tek harfi bile değişemez

AK Parti, İBB'nin skandal Şeb-i Arus programını inceliyor. Türkçe Kur'an okunup, kadın-erkek birlikte sema yapılan programla ilgili Leyla Şahin Usta, Şeb-i Arus'un UNESCO tarafından tescil edildiğini hatırlattı: Ciddi ihlaller var. Hem usul, hem içerik anlamında baştan sona yanlış bir program. Tekrar edilmemesi için takipçisi olacağız.
 26 Aralık 2020 06:40
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Şeb'i Arus, UNESCO tarafından tescilli, tek harfi bile değişemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Arus programına, "Tasavvuf ayini görsel bir şov değil" diye tepki gösterdi. Mevlevi ayinlerinin kaide, usul ve esasları bulunduğunu belirten Usta, bu kültür mirasının UNESCO tarafından da koruma altına alındığını vurguladı. Usta, "O yüzden usullerinde tek bir harfini değiştiremezsiniz. Buna harfiyen uymak zorundasınız" dedi.

BAŞTAN SONA YANLIŞ

  • "Bu işle yetkili ve sorumlu merci ve makam, Konya olarak tescillenmiştir" diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şeb-i Arus programının patenti Konya'ya verilmiştir. O yönden ciddi ihlaller var. Böyle bir program hiçbir yönüyle doğru kabul edilmez. Hem usulü doğru değil, içerik yanlış, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması kabul edilemez. Farsça okunması gereken naatı şerifler var. Bunların Türkçe okunması kabul edilemez. Kadın ve erkek birlikte sema yapılması kabul edilemez. Mevlevi ayinin hiçbir esasına uymuyor. Baştan aşağı yanlış bir program."

YOZLAŞTIRMA VE BOZMA ÇABASI

Bunlarla ilgili hiçbir kayıt ve evrakın olmadığını dile getiren Usta, "Bununla ilgili araştırma ve inceleme yapılacak. Bizim kültür mirasımız olan UNESCO'nun tescil ettiği bir ayini önce bizim korumamız lazım. Kendi insanlarımızın buna sahip çıkması gerekir. Maalesef bir yozlaştırma, dejenere etme, bozma çabasını görüyoruz. Tekrar edilmemesi ve yapılmaması için her türlü girişim, inceleme ve takipte bulunacağız" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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