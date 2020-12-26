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Yılbaşından sonra vakalar azalacak

Sağlık Bakanlığının semptom göstermeyen vakaları da açıklaması üzerine vatandaşı korku sardı. Böylelikle kısıtlamalara daha çok uyuldu ve vakalarda düşüş gerçekleşti
 26 Aralık 2020 07:15
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Yılbaşından sonra vakalar azalacak

Pandeminin ikinci dalgasının yaşandığı Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile korona vakalarında günden güne düşüş gerçekleşiyor. Bu kısıtlama virüsün yayılımının engellenmesinde ne kadar etkili olsa da aslında önemli bir nokta daha var. O da; Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayınlanan korona tablosunda asemptomatik vakaların da yer alması. Uzmanlara göre vatandaşlar 20 binli, 30 binli rakamları görünce korktu ve tedbirlere daha sıkı uymaya başladı. Ancak yine de rehavete kapılmamak gerektiğini belirten uzmanlar, yılbaşında uygulanması planlanan dört günlük sokağa çıkma yasağı ile vakaların daha da düşeceğini söyledi. Bunun akabinde, ocağın ilk haftalarında ağır hasta ve ölüm sayılarında da bir gerileme beklenirken her şeye rağmen yeni yılda da yasakların devam etmesi gerekliliği vurgulandı.

VİRÜS, AİLE İÇİNE SIZDI

Öte yandan, uzun bir süredir yüksek olan vaka sayılarının en büyük sebeplerinden biri aile içi bulaşlar. Sokak kısıtlamalarının başlamasıyla insanlar evlerine çekilirken aile arasındaki virüs yayılımı da arttı. Uzmanlar, bu durumdan en çok yaşlıların etkilendiğini ve bu sebeple ağır hasta sayısında henüz ciddi düşüşler yaşanmadığını belirtti. Ev içindeki bulaşların ise kısıtlamaların üzerinden geçen süre de baz alındığında önümüzdeki günlerde azalması, buna bağlı olarak da birkaç hafta içerisinde toplam vaka sayılarının iyice düşmesi bekleniyor. Uzmanlar yayılımın azalması için hafta sonlarında yatılı ev buluşmalarının yapılmaması gerektiğini söylüyor.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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