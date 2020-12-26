Anadolu tohumunun peşindeler
|26 Aralık 2020 07:45
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, tohumlarımızın gizlice toplanıp koleksiyon yapan İngilizlerden geri alınışının hikayesini gazetemize anlattı. Saraçoğlu "İngilizler, 73 yıldır Anadolu'da tohumlar toplamış. Bunlara farklı kimlikleri hatırlatacak Ermenikum, Bizantikum gibi isimler vermiş. Tohum, toprak ve bitki örneklerinin en azından yarısını vermeyi teklif ettiler. Pazarlığa açık bir konu olmadığını belirttik ve tohumları geri aldık" dedi
GENETİK HARİTA
İngilizlerin, ata tohumlarını toplama amacını da açıklayan Prof. Dr. Saraçoğlu "Anadolu topraklarının biyolojik zenginliğini dünyadaki tüm botanikçiler ve arkeobotanikçiler bilir. 73 yıl öncesine ait herhangi bir modern tohuma sahipseniz ve toplanma bölgelerinin coğrafi koordinatlarına kadar not edilmiş bir veri bankanız varsa bu sizin referans olarak kullanabileceğiniz bir koleksiyona sahip olduğunuz anlamına gelir. Günümüzde artık bulunmayan tohumların genetik haritalarının çıkarılmasında; tohumların günümüz şartlarında yeniden adapte edilerek çoğaltılmasında kullanılabilir. Ülkeler; kendi tohum çeşitlerini geliştirmek için Anadolu'daki zengin tohum varlığına odaklandı. Bunun sebebi ata tohumu olmadan yeni tohum çeşidi geliştirilmesinin mümkün olmaması. Ayrıca marketlerde satışa sunulan ata tohumu ürünlerin tescil işlemleri yapılıyor. Bitince genetik ve kimyasal tanımlamalara geçilecek" dedi.
İlklerin projesi
Ata Tohumu Projesi, iki farklı konuda ilklerin projesi olmasıyla öne çıkıyor. Hiçbir ülkenin yönetmeliğinde tohum tesciline ilişkin "genotip ve kemotip analiz" ifadesi bulunmuyor. Türkiye, bu ifadelere yer verdi ve bir ilke imza attı. Yine, 'Mirasımız Ata Tohum' prestij kitabı, Cumhurbaşkanlığı tarafından basılan prestij kitapları arasında Osmanlıca içeren ilk basılı eser oldu.
Cevdet Fırat Aydoğmuş
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