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Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi, bazı şüpheliler gözaltına alındı
 26 Aralık 2020 08:10
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Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.

Baskınlarda, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde önlem aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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