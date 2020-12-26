1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı

CHP milletvekili Özgür Karabat'ın 'ilişki görüntüleri' iddiasıyla şantaja uğradığı ortaya çıktı. Tutuklanan dört şüpheliden CHP üyesi Aynur D. E., Karabat'la birlikte olduğunu savundu, şantaj iddiasını reddetti
 26 Aralık 2020 08:20
+Aa- Yazdır
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı

İddiaya göre CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partinin Çekmeköy ilçesi üyesi Aynur D.E. ile bir dernek toplantısında tanıştı. Aynur D. E., Karabat'tan 2019 yerel seçimlerinde kendisini ilçe belediye meclis üyesi yapmasını istedi ve aday adayı başvurusunda bulundu. Daha sonra ikisi Aynur D.E.'nin evinde buluşmaya başladı.

İddiaya göre Aynur D. E., belediye meclis üyesi adayı seçilemeyince Karabat'a, "Elimde görüntülerin var" diyerek şantaja başladı. Aynur D. E. ile hareket eden 2019 yerel seçimlerinde CHP Arnavutköy belediye başkan aday adayı Cahit A., Karabat'ı arayarak önce 10 milyon TL istedi. Bir yanıt alamayan Cahit A. aramalara devam ederek bu parayı 3 milyon TL'ye düşürdü.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre şantaj telefonlarının devam etmesi üzerine Karabat, Eylül 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada şüpheliler Aynur D. E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B.'ye ulaşıldı. Kıbrıs'ta olduğu tespit edilen ve Interpol aracılığıyla yakalanıp sınır dışı edilen Cahit A., Türkiye'ye getirildi, kardeşi Ahmet A., eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B. de gözaltına alındı.

KAMERA APARATLARI

Aynur D. E.'nin evinde yapılan aramada, yatak odasındaki duman sensörünün içinde kamera aparatları ele geçirildi. Aynur D. E. ifadesinde, Karabat ile ilişkisini olduğunu söyledi, aparatları ise "Gelip gidenler için" diye açıkladı. Cahit A., ve Erdoğan B. iddiaları reddetti. İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği 4 şüpheliyi 'zincirleme şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den tutukladı.

KARABAT SOYLU'DAN YARDIM İSTEMİŞ

Şantaja boyun eğmeyen Karabat'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediği öğrenildi. Daha sonra Soylu konuyla ilgili olarak harekete geçti ve Kıbrıs'a kaçan şantaj çetesi yakalandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a, CHP Çekmeköy eski İlçe Başkanı Erdoğan B. ile birlikte görüntü karşılığı şantaj yaparak 10 milyon lira istediği öne sürülen CHP üyesi Aynur D. E., partiden ihraç edildi. Şantaj olayının şüphelilerinden Erdoğan B. de 2014-2015 arasında CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptı. İstifa etti ve Demokrat Parti Çekmeköy meclis üyesi oldu. Bir yıl önce oradan da istifa etti.

'ŞANTAJ MESAJLARI'

Tutuklama gerekçesinde, Cahit A.'nın dijital materyalleri Aynur D. E.'den teslim aldığı, şüpheli Erdoğan B.'nin de müşteki Karabat üzerinde baskıyı arttırmak amacıyla konuyu haberleştirmenin alt yapısını hazırladığı iddia edildi. Erdoğan B.'nin, Karabat'a gönderdiği şantaj içerikli ve fotoğraflı mesajları önce Aynur D. E.'ye gönderip şakalaştıkları belirtildi.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
11 yaşındaki çocuğun mektubu istismarı ortaya çıkardı
26 Aralık 2020 08:29		 Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
26 Aralık 2020 08:10
13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
25 Aralık 2020 22:21		 İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
25 Aralık 2020 22:02
Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı
25 Aralık 2020 21:47		 Apartmanın su sayacını çaldı, döktüğü suları da bezle sildi
25 Aralık 2020 20:21
Cezaevinden izinli çıktı, karısını tüfekle vurdu
25 Aralık 2020 20:16		 Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
25 Aralık 2020 20:04
Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı
25 Aralık 2020 17:08		 Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi
25 Aralık 2020 15:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:38 - 13 milyon emekliye yargıdan iyi haber: Emekliler de sendika kurabilir09:33 - 'Sağlık çalışanıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi09:31 - İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması09:30 - Türk hekime onur madalyası09:20 - Tozkoparan'da dönüşüm sıkıntısı09:17 - Beş soruda yerli aşı ile ilgili merak edilenler
09:00 - Prof. Ercan: İstanbul depreminin büyüklüğü 6.4 olacak08:58 - Derneklerle ilgili maddelerde değişiklik yapıldı08:52 - Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı08:41 - 2021 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu08:39 - Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı08:33 - Değnekçi terörüne neşter
08:29 - 11 yaşındaki çocuğun mektubu istismarı ortaya çıkardı08:20 - CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı08:10 - Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu08:03 - İtfaiye erinden yürekleri fetheden hareket07:45 - Anadolu tohumunun peşindeler
07:30 - Akıllı tahtalar kara tahta olmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Akıllı tahtalar kara tahta olmayacak
Aile hekimlerine ilişkin 4 onama kararı
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
Değnekçi terörüne neşter
Yılbaşından sonra vakalar azalacak
2021 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gel tezkere 2
büyük ikramiye 3
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 9
eski defterler 1
Beyaz balıkçıl 1
Güven 1
dünyanın merkezine doğru 1
Reklam hileleri 2
üçüzlerin birbirini fetöcülükle suçlaması 4
Sivilce,siyah nokta sıkmak 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam