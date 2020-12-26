Değnekçi terörüne neşter

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Yönetmeliğe göre ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak. Devletin güvenliğine yönelik suçlar, uyuşturucu, hırsızlık ve cinsel saldırı suçlarından yargılananlar ile hüküm giymişler de artık vale görevlisi olamayacak. Ruhsatına işletmeden işyerleri vale hizmeti sunamayacak ve müşteri vale hizmeti almaya zorlanamayacak.

İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" hükümleri 1 Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Ruhsatı zorunlu

Yönetmeliğe göre, sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kendileri veya hizmet satın alarak, sözleşme imzaladıkları vale işletmeleri eliyle bu hizmeti verebilecek. Vale hizmeti işyerinin ruhsatına tali faaliyet olarak işlenecek. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri bu hizmeti sunamayacak. Vale hizmetinin en fazla 3 kilometre yarıçap içinde karşılanması zorunlu olacak. Vale hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

Vale hizmeti alan iş yerleri, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermek zorunda olacak. Müşteri vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Vale noktalarında, vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirten levha herkesin göreceği şekilde asılı olacak.





Vale hizmeti kapsamında kullanılan otopark alanlarında, zorunlu olarak güvenlik kamerası bulunacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak.

Kimler vale olabilecek?

Vale görevlisi kullanılacağı aracın cinsine uygun sınıf sürücü belgesine sahip olacak ve 1 Ocak 2023'ten sonra mesleki yeterlilik belgesi bulunacak. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkum olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar vale görevlisi olamayacak. Yine son 5 yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışan, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak ya da alkollü şekilde araç kullanan ve hız kurallarını ihlal ettiği için sürücü belgesi birden fazla geri alınan veya daimi olarak iptal edilen kişiler de valelik yapamayacak.