2021 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu
|26 Aralık 2020 08:41
|+Aa- Yazdır
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Bilirkişi ücreti
MADDE 4 - (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.
Giderler
MADDE 5 - (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.
Bilirkişi ücretleri
MADDE 6 - (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
|
a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için
|
240,00 TL
|
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
240,00 TL
|
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
240,00 TL
|
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
400,00 TL
|
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
320,00 TL
|
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
485,00 TL
|
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
400,00 TL
|
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için
|
240,00 TL
|
ğ) Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için
|
240,00 TL
|
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
400,00 TL
|
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
485,00 TL
|
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için
|
510,00 TL
|
j) Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için
|
640,00 TL
Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması
MADDE 7 - (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:
a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,
b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,
ç) İnceleme için geçirilen süre,
d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması
MADDE 8 - (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.
Seri dosyalarda bilirkişi ücreti
MADDE 9 - (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.
Ek rapor için bilirkişi ücreti
MADDE 10 - (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.
(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
Giderler için avans ödemesi
MADDE 11 - (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.
Ücretin ödenmemesi
MADDE 12 - (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.
Ücretin ödenmesi
MADDE 13 - (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 14 - (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 15 - (1) 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 - (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu
24 Aralık 2020 08:54
|Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
08 Aralık 2020 00:51
|AYM, bekçiliğe başvuruyu sınırlayan hapis cezası şartını iptal etti
03 Aralık 2020 07:39
|Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Aralık 2020 03:17
|Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
27 Kasım 2020 00:46
|Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
25 Kasım 2020 07:56
|Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı
24 Kasım 2020 08:43
|Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Ekim 2020 00:51
|2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı
27 Ekim 2020 13:12
|Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı
27 Ekim 2020 01:51