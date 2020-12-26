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Türk hekime onur madalyası

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Çetin Çuhadaroğlu, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında fark yaratan çalışmalarıyla dünya çapında katkı yapan profesyonellere verilen 'IACAPAP Medal' onur madalyasına layık görüldü.
 26 Aralık 2020 09:30
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Türk hekime onur madalyası


Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Çetin Çuhadaroğlu, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında fark yaratan çalışmalarıyla dünya çapında katkı yapan profesyonellere verilen 'IACAPAP Medal' onur madalyasına layık görüldü.

Avrupa Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği'nin (ESCAP) yönetim kurulu üyesiyken kurduğu 'politika birimi'yle Avrupa ülkelerinde çocuk ve ergen ruh sağlığı programlarının geliştirilmesi için uğraş veren Prof. Dr. Çuhadaroğlu, bu çalışmayı daha sonra Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve İlişkili Meslekler Birliği (IACAPAP) Genel Sekreterliği yaptığı dönemde tüm dünya ülkelerini kapsayacak şekilde sürdürdü.

Ödülünü IACAPAP 2020 Uluslararası Kongresi'nde gerçekleştirilen törenle alan Prof. Dr. Çuhadaroğlu Hürriyet'e şunları söyledi: "Türkiye'deki çocuk ve ergen psikiyatrisi topluluğunun bir üyesi olarak bu onur madalyasına layık görülmek çok gurur verici. Ülke çapında hazırlanacak projelere gereksinim var. Bu tür projelere katkıda bulunmak için şahsım ve meslektaşlarım adına her zaman gönüllü olduğumuzu buradan iletmek istiyorum."

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