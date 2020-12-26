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13 milyon emekliye yargıdan iyi haber: Emekliler de sendika kurabilir

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, Sosyal Haklar Avrupa Komitesi'nin sosyal şart anlamında 'çalışanlar' kavramını yalnızca aktif çalışma yaşamındaki çalışanlarla sınırlı tutmadığını belirterek, emeklilerin sendika kurma haklarının bulunduğuna hükmetti
 26 Aralık 2020 09:38
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13 milyon emekliye yargıdan iyi haber: Emekliler de sendika kurabilir

Hürriyetten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, Sosyal Haklar Avrupa Komitesi'nin sosyal şart anlamında 'çalışanlar' kavramını yalnızca aktif çalışma yaşamındaki çalışanlarla sınırlı tutmadığını belirterek, emeklilerin sendika kurma haklarının bulunduğuna hükmetti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen bir grup emekli, sosyal, siyasal, toplumsal, ekonomik ve hukuksal durumların korunması, geliştirilmesi ve emekliler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için merkezi Ankara'da olan Tüm Emekliler Sendikası'nı kurdu. Ankara Valiliği, sendikanın kurucularının emekli olduğu için yasaya aykırı bulunduğunu, fiilen çalışanların kurucu olarak isimlerinin ve belgelerinin 1 ay içerisinde bildirilmesinin istenildiği, ancak istenilen belgelerin verilmediği gerekçesiyle, sendikanın kapatılması talebiyle Ankara 34. İş Mahkemesine dava açtı.

Mahkeme emeklilerin sendika kurma hakkına sahip olmadığını berlirterek, sendikanın kapatılmasına karar verdi. Sendikanın avukatı Cemalattin Gürler, kararı istinafa taşıdı. İstinaf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, sürpriz bir karara imza attı. İstinaf Mahkemesi, sendikanın başvurusunu kabul ederek mahkemesinin kararının kaldırılmasına hükmetti.

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