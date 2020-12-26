1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hafter'den Türkiye'ye hadsiz açıklamalar

Libya'nın 69'uncu bağımsızlık günü töreninde açıklama yapan Hafter, Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeler kullandı. Hafter, Türk askeri ülkede var oldukça barış olmayacağını iddia etti ve 'Savaşa hazır olun' çağrısında bulundu.
 26 Aralık 2020 09:44
+Aa- Yazdır
Hafter'den Türkiye'ye hadsiz açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'da meşru Trablus hükümetine destek vermek için bu ülkede bulundurulan Türk askerlerinin görev süresini 18 ay daha uzatırken Bingazi merkezli gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu.

Libya'nın 69'uncu bağımsızlık günü törenlerinde yaptığı konuşmada Hafter, Türk askeri ülkede var oldukça barış olmayacağını iddia ederek, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum" dedi.


Hafter'in skandal hamlesi hakkında Dışişleri'nden açıklama

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Savunma Bakanı Salah en-Nemruş ise 4 Nisan 2019'un bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar ile kuvvet komutanları Libya'ya gitti
26 Aralık 2020 12:22		 Şentop, içtüzük değişikliğini yeni yılda siyasi partilerin temsilcileriyle görüşecek
26 Aralık 2020 11:11
Şeb'i Arus, UNESCO tarafından tescilli, tek harfi bile değişemez
26 Aralık 2020 06:40		 Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
26 Aralık 2020 00:11
26 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
26 Aralık 2020 00:02		 Ersin Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok
25 Aralık 2020 20:07
'Ayhan Bilgen görevde kaldığı sürede 281 gün bu şehirde değildi'
25 Aralık 2020 19:51		 CHP'li Öztrak'tan milletvekiline şantaj açıklaması
25 Aralık 2020 17:26
TBMM Genel Kurulunda İsmet İnönü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı
25 Aralık 2020 16:48		 Bakan Karaismailoğlu: Tarihi Uzunköprü restore edilecek
25 Aralık 2020 16:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - TESK, tüketicileri 'yılbaşı indirimleri' konusunda uyardı12:43 - Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü12:40 - Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı12:40 - Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı12:22 - Bakan Akar ile kuvvet komutanları Libya'ya gitti12:09 - Kadınlar salgın kısıtlamaları döneminde eşinin evde olmasından memnun
12:04 - Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular11:44 - Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' örnek oldu11:43 - Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi11:37 - Mezar karaborsası, 2 milyon liraya mezar yeri satıyor11:36 - Deniz ürünlerinde cıva tehlikesi... Vedat Milor: Midye yemek, pil yemek gibidir11:34 - Doğu'daki 3 ilde 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
11:33 - 'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'11:32 - Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek11:31 - Hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor11:30 - Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor11:28 - Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti
11:27 - 2. el otomobil piyasası stop etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
2. el otomobil piyasası stop etti
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu
İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması
Değnekçi terörüne neşter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Her entry 1 tl olsaydı 1
yer yerinden oynadı 1
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
3 gemi kazasından kurtulan kadın 1
covid 19 4
Üst dudağını yukarı kaldırıp burnunla koklamak 4
merkez bankası 1
kültür 1
Zeki öğren de bizi görecek mi? 7
doğru sözlü olmak 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam