1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da koronavirüs haritası yeşile dönüyor

Koronavirüs tedbirleri sonuç veriyor. Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e düştü.
 26 Aralık 2020 09:57
+Aa- Yazdır
Ankara'da koronavirüs haritası yeşile dönüyor

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki harita ise yeşile dönüyor. İşte ilçe ilçe Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası...

İşte bölge bölge Ankara'da son durum...

ALTINDAĞ

ÇANKAYA

ETİMESGUT

KEÇİÖREN

YENİMAHALLE
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı
26 Aralık 2020 12:40		 Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular
26 Aralık 2020 12:04
Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' örnek oldu
26 Aralık 2020 11:44		 Mezar karaborsası, 2 milyon liraya mezar yeri satıyor
26 Aralık 2020 11:37
Deniz ürünlerinde cıva tehlikesi... Vedat Milor: Midye yemek, pil yemek gibidir
26 Aralık 2020 11:36		 Doğu'daki 3 ilde 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
26 Aralık 2020 11:34
'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'
26 Aralık 2020 11:33		 Hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor
26 Aralık 2020 11:31
Karadeniz fıkrası gibi olay: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor
26 Aralık 2020 11:17		 Erciyes'te kayağa iki gün ara verildi
26 Aralık 2020 10:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - TESK, tüketicileri 'yılbaşı indirimleri' konusunda uyardı12:43 - Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü12:40 - Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı12:40 - Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı12:22 - Bakan Akar ile kuvvet komutanları Libya'ya gitti12:09 - Kadınlar salgın kısıtlamaları döneminde eşinin evde olmasından memnun
12:04 - Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular11:44 - Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' örnek oldu11:43 - Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi11:37 - Mezar karaborsası, 2 milyon liraya mezar yeri satıyor11:36 - Deniz ürünlerinde cıva tehlikesi... Vedat Milor: Midye yemek, pil yemek gibidir11:34 - Doğu'daki 3 ilde 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
11:33 - 'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'11:32 - Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek11:31 - Hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor11:30 - Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor11:28 - Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti
11:27 - 2. el otomobil piyasası stop etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
2. el otomobil piyasası stop etti
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu
İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması
Değnekçi terörüne neşter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 6
Son yaprak 1
maxim tsigalko 1
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
black mirror 1
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 6
Avrupa'ya gider misin anketi 6
Zihin kontrol deneyleri 2
ekonomi isyanları 1
millet 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam