Ankara'da koronavirüs haritası yeşile dönüyor
Koronavirüs tedbirleri sonuç veriyor. Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e düştü.
|26 Aralık 2020 09:57
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