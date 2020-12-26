1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Tepeşin Tepe'de konuşlu Mehmetçik, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede terörle kararlı mücadelesine devam ediyor
 26 Aralık 2020 10:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından geçişlerinin önlenmesi ve huzur ortamının sağlanması için fedakarca görev yapan askerler, teröristlere büyük darbe vurulan Tepeşin Tepe'de dosta güven, düşmana korku salıyor.

Etrafı uçurumlarla çevrili ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 100 rakımlı zirvede teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi sayesinde daha önce PKK'lıların geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları tamamen kontrol altında tutuyor.

ASELSAN'ın son teknolojik silah sistemleriyle donatılan üs bölgesinde görevli askerler, daha önce sızma girişiminde bulunan 4 teröristi etkisiz hale getirdi, 1 teröristi de sağ ele geçirdi.

Atak helikopterlerinin destek verdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tespit ettikten sonra yok eden Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmetçiğin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Üs Bölgesi Komutanı Piyade Teğmen Ümit Sami Dural, 2017'de kurulan üs bölgesinde teröristlere büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Birçok kez teröristlerin sızma girişimlerini püskürttüklerini belirten Dural, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır." dedi.

Piyade Teğmen Muratcan Şahin de "Bizler burada hudut hattında görev yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın sınırları bizlere emanet. Gözünüz arkada kalmasın." şeklinde konuştu.

Sözleşmeli Onbaşı Osman Öz ise "Albayrağın gölgesinde, milletimizin emrinde hudutların bekçileri olarak buradayız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
26 Aralık 2020 11:43		 Sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2020 11:07
FETÖ soruşturmasında muvazzaf astsubay tutuklandı
25 Aralık 2020 18:45		 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tutukluluğa devam
25 Aralık 2020 17:04
FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor
25 Aralık 2020 15:25		 Erzincan'da FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
25 Aralık 2020 15:02
PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
25 Aralık 2020 14:37		 Yazıcıoğlu'nun ölümü olayında eski Vali'nin cezalandırılması istendi
25 Aralık 2020 14:25
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
25 Aralık 2020 13:35		 Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 9 gözaltı
25 Aralık 2020 10:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - TESK, tüketicileri 'yılbaşı indirimleri' konusunda uyardı12:43 - Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü12:40 - Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı12:40 - Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı12:22 - Bakan Akar ile kuvvet komutanları Libya'ya gitti12:09 - Kadınlar salgın kısıtlamaları döneminde eşinin evde olmasından memnun
12:04 - Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular11:44 - Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' örnek oldu11:43 - Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi11:37 - Mezar karaborsası, 2 milyon liraya mezar yeri satıyor11:36 - Deniz ürünlerinde cıva tehlikesi... Vedat Milor: Midye yemek, pil yemek gibidir11:34 - Doğu'daki 3 ilde 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
11:33 - 'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'11:32 - Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek11:31 - Hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor11:30 - Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor11:28 - Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti
11:27 - 2. el otomobil piyasası stop etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
2. el otomobil piyasası stop etti
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu
İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması
Değnekçi terörüne neşter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınavlar iptal olsun 4
sokakta eşine bağıran erkek 2
kar yağışlarıyla birlikte okulların tatil olmaya başlaması 4
engin nurşani 6
otobüs yolculugu 1
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 4
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 6
kültür 1
son sigara 4
etkisiz ilaçlarda para iadesi 2
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam