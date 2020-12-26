1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular

Ankara'da filyasyon ekibinin, PCR testi pozitif çıkan kişiyi, tedavisini planlamak için evine gittiğinde sokak düğününde halay çekerken bulduğu ortaya çıktı
 26 Aralık 2020 12:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'da salgın ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin koronavirüsün izini sürerken yaşadıkları ilginç olaylar şaşırttı.

HALAYDA BULDULAR

Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibinin, PCR testi pozitif olan kişiye müdahale içine evine gittiğinde sokak düğünü ile karşılaştığı ve söz konusu kişinin de halay başında olduğu belirlendi.

Filyasyon ekibinde yer alan diş hekimi Emre Yoldaş, şahit oldukları bu durumu anlatarak, "Yazın düğünlerimiz oldu, kına gecelerimiz oldu. Kapalı ortamlar yasaklandı; ama vatandaşlarımız sokak düğünlerinde yer aldı. Biz de filyasyona gittiğimiz kişiyi ararken bir baktık sokak düğünü var. Adres ararken, 'kime geldiniz, kimi arıyorsunuz' tarzında sorular ile muhatap olduk. Mümkün olduğu kadar kişinin kimliğini hasta mahremiyeti açısından koruyoruz; ama ulaşamadığımız durumda komşusundan, yakınından bilgi alıyoruz. O sırada komşusundan birine denk geldik. 'Falanca kişi şurada halay başı, halay çekiyor' dedi. Tabi şaşırdık biz. Hemen uygun bir şekilde müdahale ettik duruma" dedi.

"

TEMASLI AMCA CAMİDEN GELİYORDU"

Yoldaş, yine kendilerini telefonla arayan ve temaslı olduğunu, kendisini iyi hissetmediğini, kötü olduğunu söyleyen kişinin evine gittiklerinde kimseyi bulamadıklarını anlatarak, "Amcamızın evine gittik, zilini çaldığımızda kimseyi bulamadık. Apartmandan ayrılırken bir amca geldi, bize doğru. 'Kime geldiniz?' diye sorarken bizim aradığımız kişi kendisiymiş. Amca o sırada seccadesini alarak vakit namazına gitmiş. Böyle vakalar da söz konusu oluyor. Bu dönemde böyle şeylerden kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

"FİŞLEME GİBİ DÜŞÜNENLER VAR"

Yoldaş, vatandaşların farklı yaklaşımları olduğuna dikkat çekerek, "Bizi çok iyi niyetli karşılayan vatandaşlarımız var. 'İyi ki geldiniz, sizin varlığınız bize yetiyor, bize güç veriyorsunuz' diyerek bizi onore eden vatandaşlar var ama bazen hem vakit olarak erken gitmemiz hem de toplumda 'el alem ne der' kaygısı, hastalığı normal bir virüs gibi görmeyen, daha kalıcı, topluma zarar veren bir etiket olarak gören vatandaşlarımız var, 'fişleme' gibi düşünen vatandaşlar var. 'Apartmana geldiniz; ama komşu duyarsa ne der', 'biz bir daha el alemin yüzüne bakamayız' yaklaşımında olan vatandaşlar var. Bazen vakalar sistemimize düşüyor, bu vakalar daha aranmadan evlerine gittiğimiz durumlar da oluyor. Kişi kapıyı açtıktan sonra, 'kimse aramadı, ben pozitif olduğumu ilk defa sizden öğreniyorum' gibi yaklaşımlar oluyor" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı
26 Aralık 2020 12:40		 Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' örnek oldu
26 Aralık 2020 11:44
Mezar karaborsası, 2 milyon liraya mezar yeri satıyor
26 Aralık 2020 11:37		 Deniz ürünlerinde cıva tehlikesi... Vedat Milor: Midye yemek, pil yemek gibidir
26 Aralık 2020 11:36
Doğu'daki 3 ilde 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
26 Aralık 2020 11:34		 'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'
26 Aralık 2020 11:33
Hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor
26 Aralık 2020 11:31		 Karadeniz fıkrası gibi olay: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor
26 Aralık 2020 11:17
Erciyes'te kayağa iki gün ara verildi
26 Aralık 2020 10:47		 Ankara'da koronavirüs haritası yeşile dönüyor
26 Aralık 2020 09:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - TESK, tüketicileri 'yılbaşı indirimleri' konusunda uyardı12:43 - Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü12:40 - Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı12:40 - Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı12:22 - Bakan Akar ile kuvvet komutanları Libya'ya gitti12:04 - Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular
11:44 - Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' örnek oldu11:43 - Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi11:37 - Mezar karaborsası, 2 milyon liraya mezar yeri satıyor11:36 - Deniz ürünlerinde cıva tehlikesi... Vedat Milor: Midye yemek, pil yemek gibidir11:34 - Doğu'daki 3 ilde 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:33 - 'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'
11:32 - Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek11:31 - Hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor11:30 - Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor11:28 - Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti11:27 - 2. el otomobil piyasası stop etti
11:17 - Karadeniz fıkrası gibi olay: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
2. el otomobil piyasası stop etti
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu
İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması
Değnekçi terörüne neşter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Her entry 1 tl olsaydı 1
yer yerinden oynadı 1
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
3 gemi kazasından kurtulan kadın 1
covid 19 4
Üst dudağını yukarı kaldırıp burnunla koklamak 4
merkez bankası 1
kültür 1
Zeki öğren de bizi görecek mi? 7
doğru sözlü olmak 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam