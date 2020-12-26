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Düğün takısı cebe sığdı

Hacettepe Teknokent'te üç gencin kurduğu yazılım şirketi, düğün takılarının internet ortamından alınıp takılmasına imkan sağlayan "Goldtag" isimli cep telefonu uygulaması gerçekleştirdi.- Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle düğünlerin 1 saat ile sınırlandırılıp nikah şeklinde düzenlenmesiyle ilgili gören uygulama, bankalarla entegre biçimde 7 gün 24 saat kullanıcılarına altın alıp satma imkanı da sağlıyor
 26 Aralık 2020 11:09
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Düğün takısı cebe sığdı

- Hacettepe Teknokent'te üç gencin kurduğu yazılım şirketi, düğün takılarının internet ortamından alınıp takılmasına imkan sağlayan "Goldtag" isimli cep telefonu uygulaması geliştirdi.

İnsan sağlığını etkileyen ve günlük hayatta kısıtlamalara yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından düğünler de olumsuz etkilendi.

Kalabalık davetli topluluğuyla gerçekleştirilen sazlı sözlü eğlence ve kutlamalar salgını tedbirleri kapsamında yasaklanırken 1 saat ile sınırlandırılan düğünler nikah şeklinde düzenlenir oldu.

Belirli sayıda davetlinin katıldığı düğünlerde takı törenleri de hem evlenen çiftler hem de davetliler için sorun oluyor.

Hacettepe Teknokent'te üç gencin kurduğu yazılım şirketi, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla "Goldtag" isimli cep telefonu uygulamasını hayata geçirdi.

Düğün takılarının internet ortamından alınıp takılmasına imkan sağlayan uygulama, kullanıcılarına bankalarla entegre biçimde 7 gün 24 saat altın alıp satma hizmeti sunuyor.

- QR kodlu takı dönemi

Şirketin Kurucu Ortağı Dolunay Sabuncuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Goldtag'ın App Store ve Google Play'den indirilerek kullanıldığını belirterek uygulamanın tamamen bankacılık alt yapısıyla ilerlediğini söyledi.

İş planlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından onaylandığını vurgulayan Sabuncuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kullanıcılar havale/EFT veya kredi/banka kartları ile Goldtag üzerinden 7 gün 24 saat güvenle uygun fiyatta altın alıp satabiliyor. Alım miktarı 0,1 gramdan başlayıp gram, çeyrek, yarım ve tam altın şeklinde devam ediyor. Alınan bu altınlar, uluslararası standart olan 995/1000 saflığında olup Kuveyt Türk Katılım Bankası kasalarında saklanıyor. Kullanıcılar düğün, sünnet düğünü, doğum günü, bebek görümü gibi etkinlikler için başlık açarak takı ve hediye kabul ediyor. Oluşturulan etkinlik başlığı ve içeriğini WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları aracılığıyla arkadaşları veya yakınlarıyla paylaşıp QR kod veya düğün kodu yardımıyla Goldtag üzerinden hediyelerini alabiliyor."

- Hedef fiziksel altın teslimi

Sabuncuoğlu, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle düğünlere getirilen düzenlemenin de etkisiyle büyük ilgi gördüğünü ifade ettiği uygulamanın 15 gün içerisinde binin üzerinde indirildiğini söyledi.

Bu süre içerisinde düğünler, doğum günleri ve sanal altın günleri etkinliklerinin düzenlediğini aktaran Sabuncuoğlu, "Gün içerisinde alım ve satım arasındaki fark bakımından ülkemizde en uygun fiyatları veren üç kurumdan biriyiz. Bu konuda kullanıcılara avantaj sunuyoruz. İlerleyen dönemde amacımız Goldtag uygulamasını daha da geliştirmek. Bu kapsamda, aralarında fiziksel altın tesliminin de olduğu adımları atacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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