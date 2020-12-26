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Karadeniz fıkrası gibi olay: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor

Samsun'da 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Apartmanda yaşayanlar, çok soğuk olduğunu ve doğal gaz faturalarının fazla gelmesinden şikayetçi.
 26 Aralık 2020 11:17
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Karadeniz fıkrası gibi olay: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayalar tarafından kullanılmaya başlandı.

Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez apartmanın altından geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar, verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür etti.

Yoldan geçenler memnun, apartman sakinleri şikayetçi

Yol geçen sokağın üstündeki ilk katta oturan apartman sakini, "Buradan memnun değiliz. Sokak tam benim evimin altından geçiyor. Çok soğuk oluyor. Doğal gaz ile ısınmaya çalışıyoruz. Doğal gaz faturası çok geliyor. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Buranın esintisi hiç durmuyor. Cereyan olduğu gibi evimde. En çok mağdur olan benim. Sokağın üstünde evi olan benim. Burayı kullananlar mutlu ama biz mutlu değiliz" dedi.

'Herkesin dikkatini çekiyor, gören özellikle durup bakıyor'

Sokağı olumlu bulan yan apartmandaki bina sahipleri ise, "Sokağın geçtiği yerde, apartmanın altında bir bina vardı. Orası yıkılınca sokak açılmış oldu. Burası, gerçekten de birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Her geçen özellikle durup bakıyor. Bu şekilde bir yol olması görenleri şaşırtıyor" diye konuştular.

Sokağı kestirme olarak kullanan bazı vatandaşlar ise apartmanın altından geçen sokağın işlev açısından çok yararlı olduğunu belirttiler.
İhlas Haber Ajansı
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