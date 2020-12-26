Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek
|26 Aralık 2020 11:32
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığının atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için hayata geçirdiği yeni uygulamayla hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak hem de arazi sahibi gelir elde edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme çalışmaları kapsamında, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülü kullanıma sunuldu. Böylece kiraya veren ile kiralamak isteyen kişiler dijital ortamda bir araya getirilecek.
Daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecek. Bu sayede daha fazla üretim ve gelir elde edilebilecek.
Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak, Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri üzerinden üzerine kayıtlı tarım arazilerini dijital ekranda görebilecek ve modülde istenilen bilgileri sisteme kolaylıkla girebilecek.
Bu kapsamda, tarım arazisini kiralamak isteyenler; arazisinin sulama sisteminin olup olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel, iyi tarım, organik tarım ya da örtü altı üretim mi olduğunu, araziye ekilen, ekilebilecek ürünleri ve dönüm bilgilerini sisteme kaydedecek, ayrıca arazinin fotoğrafını koyabilecek ve detay bilgilerini de açıklama bölümüne yazabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor
26 Aralık 2020 11:30
|Tüketicilerin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
26 Aralık 2020 10:40
|'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
26 Aralık 2020 10:33
|Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar artırıldı
26 Aralık 2020 09:50
|Tozkoparan'da dönüşüm sıkıntısı
26 Aralık 2020 09:20
|Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
26 Aralık 2020 08:39
|Değnekçi terörüne neşter
26 Aralık 2020 08:33
|56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
25 Aralık 2020 21:24
|3. aşamada, Covid19 aşısı yapılacak meslek grupları
25 Aralık 2020 20:41
|Bakan Koca açıkladı: Yurtdışından gelenlere test şartı
25 Aralık 2020 20:29