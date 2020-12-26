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'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'

HRÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Güngören:- "Kovid-19 kanda pıhtılaşma eğilimi oluşturabiliyor. Bu nedenle kalp krizleri ve daha sonra beyne pıhtı atması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Özellikle kalp hastaları çok dikkat etmeli"
 26 Aralık 2020 11:33
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'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'

- Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüsün (Kovi-19) kan pıhtılaşması riski oluşturduğunu, başta kalp hastaları olmak üzere hastalığa yakalananların bu süreçte ilaçlarını aksatmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

HRÜ Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Güngören, AA muhabirine, Kovid-19'un genç yaşlı ayırmaksızın herkese bulaştığını, gençlerin de hastalığı ağır geçirdiğini, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Kovid-19'un kalple ilgili ciddi rahatsızlıklara sebebiyet veren bir virüs olduğunu, özellikle bazı kalp hastalarında Kovid'den sonra kalp tutulumu yaşandığını dile getiren Güngören, "Kovid-19 kanda pıhtılaşma eğilimi oluşturabiliyor. Bu nedenle kalp krizleri ve daha sonra beyne pıhtı atması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Özellikle kardiyoloji servisine gelen hastalarımızda Kovid-19 geçirmiş olan hastaların ilaçlarına daha dikkatli ve özen göstermeleri ve kullanmaları gerekiyor. Özellikle kalp hastaları çok dikkat etmeli. Kalp ilaçlarını ve kan sulandırıcılarını kullanmakta geri kalmasınlar." diye konuştu.

- "Kulaktan duyma bilgiler hayatlarına mal olabilir"

Toplumda Kovid-19 ilaçlarına karşı yanlış bir algı bulunduğuna dikkati çeken Güngören, şöyle konuştu:

"Bazı hasta gruplarında ilaçlara karşı tepki görebiliyoruz. İlaçların aksadığını ve almak istemediğini görebiliyoruz. Bu durum oldukça yanlış bir şey. Çünkü bu hastalıkta özellikle birkaç ilacımız var ki bu ilaçların kullanımı hayati önem arz ediyor. Bu ilaçların düzenli kullanılmasıyla hastalık kontrol altına alınıyor. Aşı veya ilaç kullanımına karşı olmak veya yaptırmama gibi bir durum olmaması gerekiyor. Toplumumuzun kulaktan duyma sözlerle yakın akrabaların ya da herhangi bir vatandaşın söylemesinden ziyade tıp doktorunun, bu işin eğitimini almış kişilerin söylemlerini dikkate alması gerekiyor. Kulaktan duyma bilgiler bazen hayatlarına mal olabilir. Ülkemizde filyasyon ekiplerin çok gayretli çalışmaları var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle filyasyon çalışmasına göremezsiniz. Hastalarımızın ilaçları evlerine kadar ulaştırılıyor."

- "Hastalığı kısa sürede atlatmamda ilaçların büyük etkisi oldu"

Kalp Damar Cerrahi Servisinden Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın da 2 ay önce Kovid-19 yakalandığını ve hastalığı kısa sürede atlatmasında verilen ilaçların düzenli kullanmasında büyük rol oynadığını söyledi.

Doktorların verdiği Kovid-19 ilaçlarını başta kalp rahatsızlıkları olan hastaların aksatmaması gerektiğini belirten Aydın, toplumda Kovid-19 ile ilgili verilen ilaçların kullanıp kullanılmama konusunda insanların bir sorgu halinde olduğunu ifade etti.

Kovid-19 hastası olan bir hastanın komşusunun tavsiyesi üzerine ilaç kullanmadığını, virüsün akciğere indiğini ve şu anda yoğun bakıma alındığını dile getiren Aydın, ilaç kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti.

Aydın, meslektaşlarının da kendisinin de tesleri pozitif çıktığında salgınla ilgili verilen ilaçları kullandıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Hastanede yatan bütün hastalar bu ilaçları kullanıyor. Bakanlığımızın ve bilim kurulunun ön gördüğü bütün ilaçlar faydalı. Bunu düşünmek dahi hata. İnsanlarımız ilaç kullanımı konusunda akraba, eş, dost veya komşulara soruyor. Bu yapılmaması gerekiyor. Yoğun bakımda yatanların çoğu semptomlardan sonra ilaç kullanmayan ve test yaptırmayan hastalar.

Kovid-19'un en büyük semptomlarından birisi de akciğer hasarı ve zaman içinde kanda pıhtılaşma yapması. Bakanlığın verdiği kan sıvılaştırıcı ilaçların kullanımı bu hastalığın seyrindeki riski minimize etmekte. Kalp rahatsızlığı olanlarda semptomları olması halinde kalp ilaçlarını kullanımı devam etmeli."
Anadolu Ajansı
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