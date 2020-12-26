1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mezar karaborsası, 2 milyon liraya mezar yeri satıyor

Her yıl ortalama 70 bin kişinin hayatını kaybettiği İstanbul'da mezar yeri bulmak da zorlaştı.
 26 Aralık 2020 11:37
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yeşilçam'ın ünlü simalarının aralarında bulunduğu, Türkiye'nin birçok ünlü isminin de defnedildiği Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan, Edirnekapı'daki mezar yerleri neredeyse yüzde 100 doluluğa yaklaştı. Hal böyle olunca fırsatçılar da harekete geçti. Kişiler, yıllar önce aldıkları ya da akrabalarından miras kalan yerleri fahiş fiyatlarla internet üzerinden satışa çıkardı. İlanlarda 2 milyon liraya mezar yeri satan bile var. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 17 metrekarelik alanının bulunduğunu belirten bir kişi, burayı 2 milyon liraya satışa çıkarmış durumda. Bazı ilanlarda ise "Sabancı Mezarlığı'na çok yakın", "yeşillikler içinde" gibi ifadeler yer alıyor.

İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koç, "Vatandaşın elindeki tapu değil, mezar yeri kullanım belgesi. Bu yerin devri, satışı söz konusu olamaz" uyarısında bulundu. İstanbul'da mezar yeri ücretlerine geçtiğimiz hafta zam geldiği açıklanmıştı. 1 Nisan 2021'den itibaren yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre İstanbul'da mezarlık yer bedelleri 100 lira ile 37 bin 400 liraya arasında değişiyor.

Her yıl ortalama 70 bin kişinin hayatını kaybettiği şehirde, özellikle Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan, Edirnekapı gibi mezarlıklarda yer bulunmamasını fırsat bilen kişiler, internet üzerinde yeni bir pazar oluşturdu.

Yıllar önce satın aldıkları ya da akrabalarından miras kalan alanları satışa çıkaran kişiler, bu ilanlarda 'Sabancı Mezarlığı'na çok yakın, 'yeşillikler içinde' gibi ibarelere de yer verdi. İlanlarda 2 milyon liraya mezar yeri satan bile var. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 17 metrekarelik alanının bulunduğunu belirten bir kişi, burayı 2 milyon liraya satışa çıkarmış durumda. Bir başka kişi ise 150 bin liraya satışa sunduğu mezar yerinin "Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine komşu" olduğunu belirtmiş. Benzer şekilde bir çok ilan bulmak mümkün.

Cenaze, mezar alanı üzerinden fırsatçılık yapmanın doğru olmadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, "Verdiğimiz o tahsis belgeleri üzerinde böyle bir satışın olmayacağını net bir şekilde belirtiyoruz. Vatandaşların ellerindeki 'mezar yeri kullanım belgelerini' tapu olarak geçiyor ancak bu tapu değil, kullanım belgesi. Kullanım belgesi kime aitse o kişi kullanır. Bunun devri, satılması söz konusu olamaz" dedi.

"KULLANMAK İSTEMEDİĞİ MEZAR YERİNİ İBB MEZARLIKLAR DAİRESİ'NE BAĞIŞLAMALI"

Belgeyi kişinin kendisi ya da varislerinin kullanabileceğini anlatan Dr. Ayhan Koç, "Bu asla tapu yerine geçmez, yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. O tahsis belgesi üzerinde mezar yerinin devri ve satışının söz konusu olmadığı yazar. Şekli tapuya benzediği için süregelen bir alışkanlık olarak vatandaş "tapum var alır satarım" diye düşünebiliyor. Mezar yeri ile ilgili işlemi bizim aracılığımızla yapmak zorundalar. Birinin başka birine mezar yeri satması söz konusu değil. Bunun İBB Mezarlıklar Dairesi için bir geçerliliği yok. Böyle bir işlemi bizden talep etmeleri gerekir. Biz de kişiler arası satışa izin vermiyoruz. Kendi tahsis belgesini kullanmak istemeyenlerin yapacağı tek şey ise tahsis ettiği mezar yerini İBB Mezarlıklar Dairesi'ne bağışlamak. Başka türlü bir çıkar elde etmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

BEN YERİMİ ALDIM' DEME ŞANSINA SAHİP DEĞİLLER

Dr. Ayhan Koç, bu tür işlemlerde bulunan ve mezar yeri almak isteyen kişilere şu uyarılarda bulundu:

"'Benim mezar alanım var, gelin size satayım' diyen insanlara kesinlikle inanmayın. Böyle ilişkilere girmeniz kendi menfaatiniz değil zararınız olacaktır. Bu tür işlemler için yasal adres her zaman mezarlıklar dairesi. Bunun dışında gerçekleşecek tüm ilişkiler gayri yasal olacaktır. Bu tür yasal olmayan işlemler İBB'yi ilgilendirmez. Böyle bir satış sonrası, mezar yerini alan kişi 'ben yerimi aldım' deme şansına sahip değildir. Bütün vatandaşları uyarıyorum." İstanbul'da yılda ortalama 70 bin civarında cenaze olduğunu anlatan İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koç, "Bu cenazelerin yaklaşık yüzde 30'u şehirler arası naklediliyor. Diğer cenazeler ise İstanbul'daki mezar yerlerine defnediliyor. Bu aslında çok büyük bir rakam. Pandemi sürecini saymazsak yüzde 30 oranından şehir dışına nakil yapmamıza rağmen ciddi anlamda mezar yeri ihtiyacımız doğuyor. Bu yılda ortalama 250 dönüm arazi demektir. Bu ihtiyacı sürdürebilme olanağı İstanbul için uzun vadede büyük bir problem olacaktır. 50 yıl sonra oluşabilecek soruna dair cenazelerin nasıl defnedileceği yönünde bir program yapmak lazım. Şimdilik tek sıkıntımız kişilerin istedikleri alanda cenazelerin defnedilememeleri. Bu söz konusu değil. 570'in üzerindeki mezar alanımız içinde yüzde yüz dolu olan alanlarda var. Buralardan talep edildiğinde yer bulmak çok kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

"KABAHATLER KANUNUNA GÖRE İDARİ YAPTIRIM OLABİLİR"

Konunun hukuki boyutu hakkında değerlendirmede bulunan Kadir Has Üniversitesi'nden Hukukçu Doç. Dr. Nilay Arat, "Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'a göre umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemez. Bu kapsamda vatandaşların sahip olabilecekleri hak "mezar yeri kullanım belgesi" ile belirlenen bir "kullanım hakkı"dır. Kişiler "mezar yeri kullanım belgesi adını verdiğimiz belge ile kullanım hakkını elde ediyorlar. Bu hakkın niteliği Yargıtay kararlarında "taşınmaz mal mülkiyeti değil, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis edilmiş, kendine özgü bir kullanma hakkı" olarak nitelendiriliyor"

Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği gereğince de bu hak sadece "mezar tahsis belgesi alan kişinin mevzuatta belirlenen akrabaları"na devredilebiliyor. Mezar yeri tahsis belgesi hükümlerine göre de bu belgenin tapu niteliği olmayıp mezar yerinin kullanımına izin veren belge niteliğinde olduğu, mülkiyetin belediyeye ait olduğu ve 3. şahıslara satışın yapılamayacağı" hüküm altına alınmış durumdadır. Dolayısıyla bu şekilde vatandaşlara kullanım hakkı verilen mezar yerinin 3. bir kişiye satışı hukuken mümkün değildir. Böyle bir satışı suç olarak düzenleyen kanun hükümleri olmamakla birlikte kamu tüzel kişiliği mülkiyetinde bulunan ve kamu malı olarak kabul edilen kamu malından özel yararlanma rejimi kapsamındaki tahsise ve ruhsata aykırı tutumun Belediye Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında bir idari yaptırımla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı
26 Aralık 2020 12:40		 Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular
26 Aralık 2020 12:04
Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' örnek oldu
26 Aralık 2020 11:44		 Deniz ürünlerinde cıva tehlikesi... Vedat Milor: Midye yemek, pil yemek gibidir
26 Aralık 2020 11:36
Doğu'daki 3 ilde 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
26 Aralık 2020 11:34		 'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'
26 Aralık 2020 11:33
Hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor
26 Aralık 2020 11:31		 Karadeniz fıkrası gibi olay: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor
26 Aralık 2020 11:17
Erciyes'te kayağa iki gün ara verildi
26 Aralık 2020 10:47		 Ankara'da koronavirüs haritası yeşile dönüyor
26 Aralık 2020 09:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - TESK, tüketicileri 'yılbaşı indirimleri' konusunda uyardı12:43 - Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü12:40 - Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı12:40 - Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı12:22 - Bakan Akar ile kuvvet komutanları Libya'ya gitti12:04 - Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular
11:44 - Sağlık çalışanlarına hizmet veren 'Personel Kovid Polikliniği' örnek oldu11:43 - Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi11:37 - Mezar karaborsası, 2 milyon liraya mezar yeri satıyor11:36 - Deniz ürünlerinde cıva tehlikesi... Vedat Milor: Midye yemek, pil yemek gibidir11:34 - Doğu'daki 3 ilde 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:33 - 'Kan pıhtılaşmasına neden olmaması için Kovid ilaçlarını aksatmayın'
11:32 - Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek11:31 - Hastayı sırtında taşıyan polis memurunun ailesi oğullarıyla gurur duyuyor11:30 - Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor11:28 - Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti11:27 - 2. el otomobil piyasası stop etti
11:17 - Karadeniz fıkrası gibi olay: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
2. el otomobil piyasası stop etti
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu
İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması
Değnekçi terörüne neşter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vefa 5
merkez bankası 1
çam ağacı süslemek 1
engin nurşani 6
kırmızı oda 1
dünyanın merkezine doğru 1
Güven 1
kültür 1
HZ.ALİNİN ALTIN NASİHATLERİ 4
büyük ikramiye 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam