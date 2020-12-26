Bakan Akar ile kuvvet komutanları Libya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'ya gitti.
|26 Aralık 2020 12:22
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Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'ya gitti.
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