Oyun ve oyuncaklarla ilgili değerlendirme sistemi oluşturulacak
|26 Aralık 2020 12:26
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplumsal tepkilere yol açan oyuncaklar ve dijital oyunların çocukların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmek için değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacaklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların bilişim teknolojileriyle uygun bir şekilde tanıştırılmasına ve çocukların dijital risklerden korunmasına önem verdiklerini vurguladı.
Muzır İçerikle Mücadele İhbar Platformu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmalara işaret eden Selçuk, "Çocuklarımızın zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Çocuklar için üretilen oyun ve oyuncaklarla ilgili kültürel yapımıza uygun bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacağız." ifadesini kullandı.
Oyuncakların fiziksel özellikleri ve psikososyal gelişime uygunluğu değerlendirilecek sistemin içeriği ve işleyişine yönelik de bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti:
"Toplumsal tepkilere yol açan, çocukların psikososyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek nitelikteki oyuncaklar ve oyunlar hakkında birtakım standartlar oluşturulmasına ihtiyaç duyduk. Ticaret Bakanlığı koordinesinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla bir araya gelerek, oyuncakların fiziksel özellikleri ile birlikte çocukların psikososyal gelişimine uygunluk bakımından değerlendirme kriterleri oluşturmayı planlıyoruz."
Bakan Selçuk, söz konusu çalışmalara ilişkin, "Sistemin hayata geçmesiyle ebeveynlerin çocuklarına yönelik hangi oyuncakları tercih etmesi gerektiği, hangi oyuncakların çocukların gelişimi açısından uygunsuz olduğu konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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