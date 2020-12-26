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Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.
 26 Aralık 2020 12:40
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Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan M.B.D'nin, merkez Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde bir evde sakladığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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