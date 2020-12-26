Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı
Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.
|26 Aralık 2020 12:40
|+Aa- Yazdır
Mardin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan M.B.D'nin, merkez Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde bir evde sakladığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
26 Aralık 2020 12:43
|Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü
26 Aralık 2020 10:35
|11 yaşındaki çocuğun mektubu istismarı ortaya çıkardı
26 Aralık 2020 08:29
|CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
26 Aralık 2020 08:20
|Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
26 Aralık 2020 08:10
|13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
25 Aralık 2020 22:21
|İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
25 Aralık 2020 22:02
|Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı
25 Aralık 2020 21:47
|Apartmanın su sayacını çaldı, döktüğü suları da bezle sildi
25 Aralık 2020 20:21
|Cezaevinden izinli çıktı, karısını tüfekle vurdu
25 Aralık 2020 20:16