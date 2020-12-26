Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
|26 Aralık 2020 12:43
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ç.D. idaresindeki 48 Z 2508 plakalı otomobil, Ortaca-Dalyan yolu Ekşiliyurt Mahallesi Sera Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen Ali Deniz'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Deniz, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Ç.D. gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi öldü
26 Aralık 2020 14:55
|Gölbaşı Şehir Geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
26 Aralık 2020 14:51
|İstanbul'da cani koca dehşeti! Vücuduna kesikler attı, parmağını kırdı
26 Aralık 2020 14:37
|Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu
26 Aralık 2020 14:09
|Kovid-19'dan ölen cinayet şüphelisinin kimliği DNA testiyle belirlenecek
26 Aralık 2020 14:07
|Aracında uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp parasını çeken şüpheli yakalandı
26 Aralık 2020 14:05
|Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
26 Aralık 2020 13:01
|Muğla'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü
26 Aralık 2020 13:00
|Mardin'de aranan terör şüphelisi saklandığı evde yakalandı
26 Aralık 2020 12:40
|Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü
26 Aralık 2020 10:35