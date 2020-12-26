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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı
 26 Aralık 2020 13:36
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve dünyayı derinden etkileyen salgın ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kovid-19 karşısında çok sayıda ülke çaresiz kalırken Türkiye'nin tüm dünyaya öncülük yaptığını ifade eden Arkaz, "Sorun küreseldir ve bu sorunu hep birlikte aşacağız. Kimi aşılar vardır ki 20 yılı aşkın sürenin sonunda bulunmuştur. Koronavirüs aşısının kısa sürede bulunmuş olması bu açıdan önemlidir." dedi.

Arkaz, Kovid-19 aşısını sırası gelince derhal yaptıracağını belirterek, "Bizim için en uygun olanı Çin'den gelen aşıdır. Almanya'daki aşı ile ilgili de anlaşmalar yapılmıştır. Yerli ve milli aşı çalışmaları da ciddi şekilde sürüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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