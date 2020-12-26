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Asgari ücrette karar tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.
 26 Aralık 2020 14:00
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Asgari ücret 2021 zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısını bu hafta yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada toplantısının ne zaman yapılacağını duyurdu.

İşte asgari ücret zammı 4. toplantı tarihi

Asgari ücret 4. toplantısı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında toplantısının 28 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Memurlar.Net
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