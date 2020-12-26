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Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlık binasında ölü bulundu.
|26 Aralık 2020 14:09
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlık binasında ölü bulundu.
İzavpaşa Mahallesi Muhtarlığı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil Kızıl (67) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Huzurevinden izinli çıktığı öğrenilen Kızıl'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri ve belediye tabibi de inceleme yaptı.
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