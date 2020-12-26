1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ulaştırma Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt

"Merkezi yönetimden yerel yönetime uzanan destek elinin farklı şekilde değerlendirilmesi insaf ve izan ile bağdaşmayan bir durumdur. Yayınlanan haberlerde yer alan, 'siyasi intikam' ve 'halkın cezalandırılması' iddiaları gerçek dışıdır"- "İddia edilenin aksine, Bakanlığımızca yapılan ve işletilmek üzere ilgili yerel yönetimlere devredilen raylı sistem projelerinde iller arasında bir ayırım yapılması da söz konusu değildir"
 26 Aralık 2020 14:10
+Aa- Yazdır
Ulaştırma Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya Meydan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı yapımı dolayısıyla belediye gelirinden yapılan kesintiye ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan "Bakanlık Yaptı, Belediye Ödüyor" ve "Antalyalılar Cezalandırılıyor" başlıklı haberlerde, "siyasi intikam yapıldığı ve Antalyalılara ihanet edildiği" şeklinde yalan ve iftira niteliğinde değerlendirmeler bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu haberlere konu olan Antalya Meydan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı'nın yapım işinin 2015 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralındığı ve 380 milyon lira harcama yapılarak tamamlandığı anımsatılan açıklamada, söz konusu hattın işletilmek üzere 2016'da Antalya Büyükşehir Belediyesine devredildiğine yer verildi. Açıklamada, belediyenin, söz konusu hattı, 4 yıldır işleterek gelir sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Bu şekilde, metronun belediye kaynakları kullanılmadan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesiyle borcun tahsiline bundan sonra başlanmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verildiği vurgulandı. Açıklamada, bunun dışındaki yorum ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu kararının 8'inci maddesinin 2. fıkrası uyarınca, raylı sistem yatırım bedellerinin tahsilatının KDV, fiyat farkı, faiz ve benzeri herhangi bir ilave yapılmaksızın, işletmenin tamamlanarak devredilmesinin ardından, belediyeye her ay genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i oranında aylık olarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Medyan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı için harcanan bedel, belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından ayda 4 milyon lira olarak, yaklaşık 100 ay süre ile tahsil edilmeye devam edilecektir. Proje bedelinin tahsilatı, projelerinin tamamlanması ve işletmeye başlamasından itibaren yapılmaktadır. Masraflara ilişkin yapım aşamasında belediye gelirlerinde herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak, kent içi raylı sistemleri yapım işinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından devralınarak tamamlanması, işletilmek ve geliri kendilerinde kalmak üzere yerel yönetimlere devredilmesi, merkezi yönetimin yerel yönetimlere yapmış olduğu katkı ve destektir."

- "Ayrım söz konusu değil"

Açıklamada, yerel yönetimlerin yatırım ödenek imkanlarını aşan ya da zorlayan bu tür büyük yatırımların Bakanlık eliyle gerçekleşmesinin, devletin yerel yönetimlere katkısı anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Merkezi yönetimden yerel yönetime uzanan bu destek elinin farklı şekilde değerlendirilmesi insaf ve izan ile bağdaşmayan bir durumdur. Yayınlanan haberlerde yer alan, 'siyasi intikam' ve 'halkın cezalandırılması' iddiaları gerçek dışıdır.

Haberlerle iddia edilenin aksine, Bakanlığımızca yapılan ve işletilmek üzere ilgili yerel yönetimlere devredilen raylı sistem projelerinde iller arasında bir ayırım yapılması da söz konusu değildir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
26 Aralık 2020 14:00		 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
26 Aralık 2020 12:55
Oyun ve oyuncaklarla ilgili değerlendirme sistemi oluşturulacak
26 Aralık 2020 12:26		 Tarım arazileri dijital ortamda kiralanabilecek
26 Aralık 2020 11:32
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden ziyarete açılıyor
26 Aralık 2020 11:30		 Tüketicilerin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
26 Aralık 2020 10:40
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
26 Aralık 2020 10:33		 Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar artırıldı
26 Aralık 2020 09:50
Tozkoparan'da dönüşüm sıkıntısı
26 Aralık 2020 09:20		 Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
26 Aralık 2020 08:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - İnternetleri olmadığı için aylardır eğitimden mahrumlar15:16 - Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye kadar indirildi15:12 - Vatandaş en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor15:07 - Bakan Dönmez: Dünyada bir ilk! Atıklardan lityum üreteceğiz14:58 - Disiplin zamanaşımına ilişkin önemli karar14:55 - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi öldü
14:54 - Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu14:51 - Gölbaşı Şehir Geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı14:44 - Ağrı'nın ilçesi sıfırın altında 26,1 dereceyi gördü14:41 - Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu14:37 - Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum14:37 - İstanbul'da cani koca dehşeti! Vücuduna kesikler attı, parmağını kırdı
14:32 - '2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak'14:28 - 'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü14:26 - Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık14:22 - Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem gerçekleşti14:10 - Ulaştırma Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt
14:09 - Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
2. el otomobil piyasası stop etti
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Öğretmenin, demir çubukla öğrencinin avuç içine vurması suç mudur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vefa 5
Üst dudağını yukarı kaldırıp burnunla koklamak 4
maxim tsigalko 1
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 4
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 6
ekmeğin küflenmesini engellemek 3
BALIK BİLMEZSE HaLIK BİLİR 1
kar yağışlarıyla birlikte okulların tatil olmaya başlaması 1
etkisiz ilaçlarda para iadesi 2
tanıklık ücret tarifesi 5
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam