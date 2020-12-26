Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem gerçekleşti
Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem gerçekleşti
|26 Aralık 2020 14:22
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Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem gerçekleşti
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin derinliğini 11.57 kilometre olarak duyurdu.
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