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'2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak'

Erdoğan: Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Önümüzde katetmemiz gereken çok mesafe vardır. Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır.
 26 Aralık 2020 14:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şehir geçişi bölümünün uzunluğu 967 metreyi bulan bu yatırımının hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Çevresi gecekondularla kuşatılmış, temel altyapı ihtiyaçlarının eksik bu şehre gerçek başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş Ak Parti belediye başkanlarının emeğini bir kenara koymak mümkün değil. Tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına sahip Ankara'yı kara, demir ve havayollarıyla tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Niğde Otoyolu bunlardan biridir. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir bu yatırımlardan bazılarıdır.

Esenboğa'yı sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin, bölünmüş yollarıyla yeşillendirilmiş çevresiyle hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduk.

Çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı geliştirdik güzelleştirdik.

Buna rağmen kimi eksikler ve yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

En büyük şerefin en büyük payenin en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma hizmet etme ülkemizin itibarını yükseltmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

Biz Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye projelerle donatırken birileri çıkıp "Bunca yatırıma ne gerek var" diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zeminden kuş göç güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. YSS inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp "Bu proje 4 kuleden ibarettir" diyenlerin zil takıp oynadığını unutmadık.

Yolların tünellerin viyadüklerin ne işe yaradığını öğrenmek isteyenler gitsinler kamyonculara sorsunlar. Kamyoncu lokantasına girsin, bu yollar geçmişte nasıldı şimdi nasıl diye sorup öğrensinler. Hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler oradaki hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına sorsunlar.

Şimdi geçirdiğimiz kurak dönemleri bu barajlardaki sularla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını evinde musluğunu açtığında su akan vatandaşa, tarlasını sulayan çiftçimize sorsunlar.

Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar bir sefil zihniyetten söz ediyoruz.

İki yıl sonra altın madenimizi çıkarttığımızı görecekler. Ülkemizin büyüklüğünden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacaktır.

Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomi olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır.

Milletimizle birlikte her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, hedefine doğru ilerlemektedir.

Biz tüm hesaplarımızı, yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre yapıyoruz.

Bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüz açıktır.

Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum.

Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Önümüzde katetmemiz gereken çok mesafe vardır. Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır.

FAİZ, KUR, ENFLASYON ŞER GÜÇ KIRACAĞIZ

Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak faiz kur enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam temelli bir sistem kurmaya hazırız.

Hedeflerimize ulaşabilmemiz neyi nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.
Memurlar.Net
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