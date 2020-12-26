Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık
|26 Aralık 2020 14:26
|+Aa- Yazdır
Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketlerin bu durumdan kurtulabilmelerine yönelik düzenlemeye gidildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketlerce uyulacak usul ve esaslar ile alınabilecek tedbirlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı.
Buna göre, öncelikle sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarına ilişkin uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla hesaplamalar hakkında ilave düzenlemeler yürürlüğe koyuldu.
Buna ilave olarak, kapsam dahilinde bulunan şirketlerin eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapılması suretiyle daha az kaynak ile sermaye kaybı veya borca batık olma durumundan kurtulabilmeleri mümkün hale geldi.
Ayrıca şirketlerin salgın döneminde karşılaştıkları problemler göz önünde bulundurularak, gerçeklememiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farklarının hesaplamalarda dikkate alınmamasına ilişkin istisnanın kapsamı genişletildi.
Söz konusu kur farkı zararlarına ilave olarak, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 2023 yılına kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak'
26 Aralık 2020 14:32
|'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü
26 Aralık 2020 14:28
|'İhracatımız hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır'
26 Aralık 2020 13:28
|Yumurtada fahiş fiyatın nedeni ne?
26 Aralık 2020 11:40
|Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti
26 Aralık 2020 11:28
|Bakan Pekcan'dan 'inovasyona dayalı ürün ihracatının artırılması' vurgusu
25 Aralık 2020 13:36
|Merkez Bankası Başkanı'ndan 'fiyat istikrarı' açıklaması
25 Aralık 2020 11:40
|'Bankalar salgın döneminde EFT ve havale ücretinden vazgeçmeli'
25 Aralık 2020 11:39
|Salgının damgasını vurduğu 2020'de kripto paralara ilgi arttı
25 Aralık 2020 11:16
|Bakan Varank, 'İSTKA 2021 yılı Destek Programı'nı açıkladı
25 Aralık 2020 10:31