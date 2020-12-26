Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum
|26 Aralık 2020 14:37
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Ünlü türkücü Selda Bağcan, Posta gazetesine konuştu. Neden dekolte kıyafetler giymediği yönündeki soruya Bağcan, "Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum." diye yanıt verdi.
Selda Bağcan; hikayesi olan kadınlardan. Üç kez hapse girdi. Şarkı sözleri yüzünden defalarca yargılandı. 50 yıla yayılan bir sanat yolculuğu onunki. Sesi, kendine has tarzı ve duruşuyla hep çok özel bir yerde. Geçtiğimiz Mayıs ayında '40 Yılın 40 Şarkısı-2' albümünü müzikseverlerle buluşturdu Ünlü sanatçı Posta'dan Oya Çınar'a konuştu.
Çınar'ın "Sizi sahnede hiç abartılı kostümlerle ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz. Özellikle görselliğin bu kadar önemli olduğu bir çağda. Hiç mi gerek duymuyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Aslında benim çok özel sahne kostümlerimin olduğu bir dönem var; terzim Yıldırım Mayruk idi. Ama senin tevellüt yetmez ona. Ben Zeki Müren'le gazinolara çıktım. Onunki gibi değildi ama bana yakışan şeyler yapılıyordu."
"Hayatımda hiç açık giymedim"
Müzeyyen Senar'ın solist altı olarak çıktım. Ama yine bakınca, hanım hanımcıktı hep. Dekolte zaten mümkün değil. Hayatımda hiç açık giymedim. Öyle omuzlarımı göstermek falan.
'Sol muhafazakar' diyorlar ya hani, (Gülüyor) işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum.
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