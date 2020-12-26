1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum

Ünlü türkücü Selda Bağcan, Posta gazetesine konuştu. Neden dekolte kıyafetler giymediği yönündeki soruya Bağcan, "Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum." diye yanıt verdi.
 26 Aralık 2020 14:37
+Aa- Yazdır
Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum

Ünlü türkücü Selda Bağcan, Posta gazetesine konuştu. Neden dekolte kıyafetler giymediği yönündeki soruya Bağcan, "Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum." diye yanıt verdi.

Selda Bağcan; hikayesi olan kadınlardan. Üç kez hapse girdi. Şarkı sözleri yüzünden defalarca yargılandı. 50 yıla yayılan bir sanat yolculuğu onunki. Sesi, kendine has tarzı ve duruşuyla hep çok özel bir yerde. Geçtiğimiz Mayıs ayında '40 Yılın 40 Şarkısı-2' albümünü müzikseverlerle buluşturdu Ünlü sanatçı Posta'dan Oya Çınar'a konuştu.

Çınar'ın "Sizi sahnede hiç abartılı kostümlerle ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz. Özellikle görselliğin bu kadar önemli olduğu bir çağda. Hiç mi gerek duymuyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aslında benim çok özel sahne kostümlerimin olduğu bir dönem var; terzim Yıldırım Mayruk idi. Ama senin tevellüt yetmez ona. Ben Zeki Müren'le gazinolara çıktım. Onunki gibi değildi ama bana yakışan şeyler yapılıyordu."

"Hayatımda hiç açık giymedim"

Müzeyyen Senar'ın solist altı olarak çıktım. Ama yine bakınca, hanım hanımcıktı hep. Dekolte zaten mümkün değil. Hayatımda hiç açık giymedim. Öyle omuzlarımı göstermek falan.

'Sol muhafazakar' diyorlar ya hani, (Gülüyor) işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum.

Posta
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu
26 Aralık 2020 14:41		 Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
26 Aralık 2020 08:52
Dünyanın en yüksek gökdelenine CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı
25 Aralık 2020 11:05		 Acun Ilıcalı En Etkili 500 İş İnsanı listesinde
25 Aralık 2020 11:00
Engin Nurşani hayatını kaybetti
25 Aralık 2020 11:00		 Enişte-baldız dolandırıcılığı: Enişte kadın çıktı!
24 Aralık 2020 14:38
Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım
23 Aralık 2020 17:14		 Cem Yılmaz'dan Kural mesajı: Aramız pek iyi olmasa da çok üzüldüm
23 Aralık 2020 10:29
Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı
22 Aralık 2020 15:14		 Gülben Ergen koronavirüse yakalandı
22 Aralık 2020 14:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - İnternetleri olmadığı için aylardır eğitimden mahrumlar15:16 - Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye kadar indirildi15:12 - Vatandaş en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor15:07 - Bakan Dönmez: Dünyada bir ilk! Atıklardan lityum üreteceğiz14:58 - Disiplin zamanaşımına ilişkin önemli karar14:55 - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi öldü
14:54 - Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu14:51 - Gölbaşı Şehir Geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı14:44 - Ağrı'nın ilçesi sıfırın altında 26,1 dereceyi gördü14:41 - Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu14:37 - Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum14:37 - İstanbul'da cani koca dehşeti! Vücuduna kesikler attı, parmağını kırdı
14:32 - '2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak'14:28 - 'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü14:26 - Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık14:22 - Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem gerçekleşti14:10 - Ulaştırma Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt
14:09 - Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
2. el otomobil piyasası stop etti
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Öğretmenin, demir çubukla öğrencinin avuç içine vurması suç mudur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son sigara 4
ekonomi isyanları 1
Zihin kontrol deneyleri 2
Bugün olanlar 1
sabır 1
Kripto para 2
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 9
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 4
doğru sözlü olmak 1
ekmeğin küflenmesini engellemek 3
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam