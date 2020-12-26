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İstanbul'da cani koca dehşeti! Vücuduna kesikler attı, parmağını kırdı

İstanbul'da yaşayan Cafer Y. eşine duyduğu kıskançlıktan dolayı tartışma çıkardı ve tartışma sırasında eşini yere fırlatarak vazo parçalarıyla vücuduna kesikler attı. Eşi Burçin Y.'nin altın bileziklerini almak için kolunu büken koca, bu esnada genç kadının parmağını kırdı. Acılar içinde yerde kıvranan mağdur kadın, çığlık atarak yardım istedi.
 26 Aralık 2020 14:37
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İstanbul'da cani koca dehşeti! Vücuduna kesikler attı, parmağını kırdı

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Cafer Y. Ve 31 yaşındaki Burçin Y., evliliklerinde problem yaşıyordu. Cafer Y., ara ara kıskançlık krizlerine giriyordu. Cafer Y., eşine duyduğu kıskançlıktan dolayı tartışma çıkardı. Tartışmanın şiddetiyle aralarında arbede yaşanmaya başladı.

BİLEZİKLERİNİ ALMAK İÇİN KOLUNU BÜKTÜ, PARMAĞINI KIRDI

İddiaya göre Cafer Y., eşi Burçin Y.'i yere attı ve vazoyu kırarak eşinin bacaklarına kesikler attı. Kanlar içerisinde kalan kadının birde kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. Eşi Burçin Y.'nin altın bileziklerini almak için kolunu büken koca, bu esnada genç kadının parmağını kırdı.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Acılar içinde yerde kıvranan mağdur kadın, çığlık atarak yardım istedi. Cani eş bu sefer eşine yardım edilmesini engellemek için evden ayrılırken kapıyı üzerine kilitledi. Parmağı kırık, bacaklarında kesikleri olan genç kadın, kurtulmayı başararak savcılığa koştu.

23 YIL HAPİS

Genç kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eşi Cafer Y. hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cafer Y., eşine uyguladığı şiddeti kabul etti. Soruşturma sonrasından eş hakkında 'Kasten yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sabah
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