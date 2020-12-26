Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'in kaç para olacağı bilgisi sosyal medyada hızla yayıldı. Ilıcalı'nın yeni platformu için belirlediği fiyat listesi belli oldu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için Exxen adını verdiği bir platform kurdu. Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Fakat yeni platformun ücretinin ne kadar olacağı belirsizdi.

Exxen platformunun ücreti hakkında kulis bilgileri yayılmaya başladı. Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, konuk olduğu bir YouTube kanalında ücret politikası için "Ücretler herkesin ödeyebileceği şekilde olacak" demişti.

Bunun üzerine YouTube'da yayın yapan Stolk isimli kanal güvenilir kaynaklardan aldıkları bilgilere göre Exxen'in aylık 7.99 olacağı yıllık aboneliğinde ise aylık fiyatın 5.99 TL olacağını ileri sürdü.

Öte yandan alınan kulis bilgilerine göre Exxen yayın hayatına başladığı ilk 1 hafta izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak. Reklamlı ve reklamsız olarak iki versiyon olacak olan Exxen'in fiyat listesi için henüz net bir açıklama yapılmadı.