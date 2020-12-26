Gölbaşı Şehir Geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
|26 Aralık 2020 14:51
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Ankara Gölbaşı'nda şehir içindeki trafik sıkışıklığını sonlandırmak için 2018'de Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesine başlanmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan alt geçit projesi tamamlandı.
AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI YAPTI
3 şerit geliş, 3 şerit gidiş ana yol, 2'şer şerit de yan yolları bulunan Gölbaşı Şehir Geçişi'nin açılışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan açılış töreninin ardından geçit, vatandaşların kullanımına sunuldu.
ÇEVREYE YEŞİL ALAN KAZANDIRILACAK
50 metre genişliğinde, 1 kilometre uzunluğundaki tünelin üstünde yapılacak çevre ve peyzaj çalışması, Gölbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar tamamlandığında yolun üst kısmında yaya yolları, oturma birimleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, zabıta müdürlüğü binası ile 17 bin metrekarelik meydan olacak.
Bu projeyle birlikte eskiden Konya yolu olarak kullanılan yol ise yeşil alan ve otopark olarak kullanılacak.
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