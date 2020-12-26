1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu

Başkentte terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 4 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
 26 Aralık 2020 14:54
+Aa- Yazdır
Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, biri Mısır, 3'ü Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerin dijital materyallerindeki incelemede, çok sayıda bomba yapımıyla ilgili doküman, örgütsel fotoğraflar ve DEAŞ'ın eylem çağrısı yaptığı yayınlar ortaya çıktı.

Ayrıca şüphelilerin ifadelerinden terör örgütü adına Türkiye'de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları da tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
26 Aralık 2020 11:43		 Sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2020 11:07
Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor
26 Aralık 2020 10:11		 FETÖ soruşturmasında muvazzaf astsubay tutuklandı
25 Aralık 2020 18:45
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tutukluluğa devam
25 Aralık 2020 17:04		 FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor
25 Aralık 2020 15:25
Erzincan'da FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
25 Aralık 2020 15:02		 PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
25 Aralık 2020 14:37
Yazıcıoğlu'nun ölümü olayında eski Vali'nin cezalandırılması istendi
25 Aralık 2020 14:25		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
25 Aralık 2020 13:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - İnternetleri olmadığı için aylardır eğitimden mahrumlar15:16 - Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye kadar indirildi15:12 - Vatandaş en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor15:07 - Bakan Dönmez: Dünyada bir ilk! Atıklardan lityum üreteceğiz14:58 - Disiplin zamanaşımına ilişkin önemli karar14:55 - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi öldü
14:54 - Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu14:51 - Gölbaşı Şehir Geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı14:44 - Ağrı'nın ilçesi sıfırın altında 26,1 dereceyi gördü14:41 - Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu14:37 - Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum14:37 - İstanbul'da cani koca dehşeti! Vücuduna kesikler attı, parmağını kırdı
14:32 - '2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak'14:28 - 'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü14:26 - Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık14:22 - Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem gerçekleşti14:10 - Ulaştırma Bakanlığından Antalya'daki Tramvay Hattı iddialarına yanıt
14:09 - Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
2. el otomobil piyasası stop etti
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
Öğretmenin, demir çubukla öğrencinin avuç içine vurması suç mudur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son sigara 4
ekonomi isyanları 1
Zihin kontrol deneyleri 2
Bugün olanlar 1
sabır 1
Kripto para 2
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 9
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 4
doğru sözlü olmak 1
ekmeğin küflenmesini engellemek 3
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam