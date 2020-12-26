Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu
Başkentte terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 4 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
|26 Aralık 2020 14:54
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, biri Mısır, 3'ü Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.
Şüphelilerin dijital materyallerindeki incelemede, çok sayıda bomba yapımıyla ilgili doküman, örgütsel fotoğraflar ve DEAŞ'ın eylem çağrısı yaptığı yayınlar ortaya çıktı.
Ayrıca şüphelilerin ifadelerinden terör örgütü adına Türkiye'de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları da tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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