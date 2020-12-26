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Vaka sayısı bir günde 3 bin düştü, 15 bine geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
 26 Aralık 2020 19:11
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Vaka sayısı bir günde 3 bin düştü, 15 bine geriledi

Sağlık Bakanlığı 26 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ' Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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