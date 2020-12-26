1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Sağlık Müdürü: Virüsün nerden geleceği belli değil

Erzurum'da yakalandığı koronavirüsü atlatıp görevine dönen İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, "İki kişi bir ortamdaysa birinin pozitif olmayacağının, dün testi negatif çıkanın bugün pozitif çıkmayacağının garantisi yok." dedi.
 26 Aralık 2020 15:33
+Aa- Yazdır
İl Sağlık Müdürü: Virüsün nerden geleceği belli değil

Gürsel Bedir, AA muhabirine, ciddi önlem almasına rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Hastanelerde, yoğun bakımlarda sürekli gezerek hasta ve yakınlarıyla görüştüğünü ifade eden Bedir, şöyle konuştu:

"İlk 5 gün evde, şikayetler artınca da 15 gün hastanede tedavi gördüm. Sonunda çok şükür hastalığı atlattık. Doktor, hemşire, güvenlik ve temizlik görevlileri Kovid-19'la mücadelede fedakarca çalışıyor. Ülke olarak Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın politikaları, illerde de valilerimiz ile süreci iyi götürüyoruz. Tüm dünya da bunu görüyor. Aşılardan sonra belki rahatlama olacak ama inşallah kısa süre sonra vaka sayıları ve hastane dolulukları anlamında daha iyi seviyelere geleceğiz."

"Virüsün nerden geleceği belli değil"

Bedir, önce hafif sonra ağır seyreden hastalık sürecinde zor günler geçirdiğini belirterek, herkesin rehavete kapılmadan kurallara uymasını ve kapalı ortamları sıklıkla havalandırmasını tavsiye etti.

Virüsün bulaşma hızından bahseden Bedir, "Çok dikkat etmek lazım, virüsün nerden geleceği belli değil. İki kişi bir ortamdaysa birinin pozitif olmayacağının, dün testi negatif çıkanın bugün pozitif çıkmayacağının garantisi yok. Evlerdeki kalabalık ortamlara çok dikkat edip sürekli havalandırmak lazım. Toplumuz misafirperver ama bu süreçte misafir buluşmalarını ertelemek gerekli." dedi.

Görevi gereği yoğun mesai içinde olduğundan aile ve yakınlarından uzak kaldığına işaret eden Bedir, koronavirüse yakalanmasıyla bir süre daha aile ve çocuklarından ayrı kaldığını ve onlara özlem duyduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan herkese Kovid-19'lu gibi yaklaşıp önlem almasını isteyen Bedir, şöyle devam etti:

"İşimiz gereği yoğun bakımlara sık sık gidiyoruz. Bu süreçte hastanede çalışan arkadaşlarımıza da moral ve destek için yanlarında bulunarak hastalar ve yakınlarıyla görüştük. Virüs o şekide bulaştı ve zor atlattık ama çok şükür virüsü yolcu ettik. Yattığım serviste Kovid-19 olmayan 2-3 hemşire kalmıştı. Kovid-19 olanların çoğu genç. Sağlık peroseli, burada Kovid-19 yüzünden nefes alamadığı için ölenleri görüyor ve kurallara dikkat ediyor ama işleri gereği bir şekilde temas yüzünden hasta oluyorlar."

"Pandeminin ilacı maske, mesafe ve temizlik"

Bedir, Kovid-19'la mücadelede alınacak önlemlere ilişkin, "Kovid-19'a karşı spesifik ilaç yok. Pandeminin ilacı maske, mesafe, temizlik ve kış şartlarında kapalı alanları havalandırmak. Salgını durduracak olan bunlar. Vatandaşımız bunlara dikkat ederse sorun kalmaz. Genel olarak hala caddelerde maskesiz veya maskeyi uygun takmayanları görüyoruz. Kurallara riayet edilirse hasta sayısı ve yoğun bakım yükü azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık müdürü Bedir, aile içi bulaşın çoğaldığına değinerek, "İnsanlar ev içinde sürekli maske takmasa bile eve gelip geri çeviremeyeceği anne, baba gibi misafirin yanında mutlaka maske takıp sosyal mesafeyi korumalı. Bu benim yakınım, çocuğum, eşim, bunlardan bulaşmaz gibi bir rahatlık var. Halbuki havalar soğudu, bulaşların çoğu aile içinden. Bunları önlersek vaka sayıları düşer. İlimizde vaka sayılarında düşüş var ancak bunu rahatlama olarak kesinlikle görmemeliyiz. Bir anlık tedbirsizlik sonucu vakalar hemen yükselir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi! Yatırım planlıyoruz
26 Aralık 2020 17:47		 Aşı olmayan işten çıkarılabilir mi?
26 Aralık 2020 17:42
CHP'li vekile tepki: Her şeyimiz yıkılmış, şov yapıyorsunuz
26 Aralık 2020 17:39		 Uzmanından uyarılar! Telefon kullanımı el felcine yol açabilir
26 Aralık 2020 17:37
'Kangal köpekleri, kurtlara içgüdüsel korku salıyor'
26 Aralık 2020 17:34		 Bu ürün koronavirüsü yüzde 99,99 yok ediyor
26 Aralık 2020 17:09
Prof. Dr. Ece: Aşı elimizdeki en güçlü silah, herkes olmalı
26 Aralık 2020 17:02		 Yılbaşında sahte içki tüketime dikkat!
26 Aralık 2020 17:01
Vücudu mıknatıs gibi!
26 Aralık 2020 16:49		 12 gün önce aldığı sıfır arabayı bu halde görünce şoka girdi
26 Aralık 2020 16:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:58 - Oyun parkına gidemeyen çocuklar için salıncağı eve taşıdılar17:51 - 48 saat su kesintisi yapılacak! Bidon almak için sıraya girdiler17:47 - Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi! Yatırım planlıyoruz17:42 - Aşı olmayan işten çıkarılabilir mi?17:39 - CHP'li vekile tepki: Her şeyimiz yıkılmış, şov yapıyorsunuz17:37 - Uzmanından uyarılar! Telefon kullanımı el felcine yol açabilir
17:35 - Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor17:34 - 'Kangal köpekleri, kurtlara içgüdüsel korku salıyor'17:32 - 'Hudut Kartalları' dosta güven, düşmana korku veriyorlar17:30 - İleri sürüş uzmanı: Lastiğin cinsi değişir, hava basıncı değil17:28 - Kovid-19'un hızlı yayılan türü bir ülkeye daha sıçradı17:25 - Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı
17:09 - Bu ürün koronavirüsü yüzde 99,99 yok ediyor17:06 - Birbirine hakaret eden kayınvalide ve geline 1100'er TL ceza17:02 - Prof. Dr. Ece: Aşı elimizdeki en güçlü silah, herkes olmalı17:01 - Yılbaşında sahte içki tüketime dikkat!16:55 - Meclis'te yumruklar sıkıldı: Milletvekilleri birbirine girdi
16:53 - Anne ve kızı hemşireye seni öldürürüm diyerek saldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobil piyasası stop etti
Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette karar tarihi belli oldu
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
'Sağlıkçıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
Taksitle ev eşyası alımlarında taksit süreleri azaltıldı
Öğretmenin, demir çubukla öğrencinin avuç içine vurması suç mudur?
CHP'li vekil, Soylu'dan yardım istedi, şantaj yapanlar tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
varoluşsal kaygı 3
puzzle 1
ekmeğin küflenmesini engellemek 3
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 2
sabır 1
Son yaprak 1
otobüs yolculugu 2
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 6
Her entry 1 tl olsaydı 2
black mirror 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam