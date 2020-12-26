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Bakkallara ücretsiz dijital eğitim verilecek

Ticaret Bakanlığının Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle hayata geçirdiği "Bakkalımla El Ele" projesiyle 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan sosyal medya kullanımına çeşitli eğitimler ücretsiz sunulacak.
 26 Aralık 2020 15:34
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Bakkallara ücretsiz dijital eğitim verilecek

Ticaret Bakanlığı, Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle salgın döneminde bakkalların dijital dönüşümde daha etkin yer alabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Bakkalımla El Ele" projesi ile 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan reklamlar ve sosyal medya kullanımına kadar çeşitli konularında eğitim verilecek.

Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı Sanal Ticaret Akademisi'nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici tırlarla proje tanıtılacak.

Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara "En Dijital Bakkal" sertifikası verilecek. Eğitimlere "https://akademi.ticaret.gov.tr" adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzasıyla 81 ilde faaliyet gösteren tüm bakkal esnafını söz konusu ücretsiz eğitime ve dijital dönüşüme davet eden mektup gönderildi.

Daha fazla müşteri ve gelir

Pekcan, projeye ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren ve sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarın üretimleri ve istihdama sağladıkları katkılarla ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Geleneksel yöntemle yapılan ticaretin yerini elektronik ticaret anlayışına bıraktığını ifade eden Pekcan, esnaf ve sanatkarların varlıklarını daha güçlü bir şekilde devam ettirebilmeleri ve değişen ticaret ortamına ayak uydurabilmeleri için yenilikleri takip ederek gerekli dönüşümü sağlamalarının oldukça önem arz ettiğini vurguladı.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrasında dijital dönüşümün ve elektronik ticaretin daha da önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu dönemde dünya genelinde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışverişe daha çok yönelmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de geçen yılın ilk altı ayında 55,9 milyar lira olan e-ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayında yüzde 64 artışla 91,7 milyar lira seviyesine yükselmiştir.

Bu artışa paralel olarak salgın döneminde gıda-market alışverişleri önceki yıla göre 4 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. Elektronik ticaretteki bu artışı sayısı 200 bine yaklaşan bakkal esnafımız dijital dönüşüm uyum sağlayarak fırsata çevirebilir.

Biz de Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Bakkalımla El Ele Projesiyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimizle bakkallarımızın dijital dönüşümlerini sağlayarak, bulunduğu sokağın dışında, internet üzerinden de satış yapmalarını, farklı yöntemlerle satışlarını artırmalarını, böylelikle hem daha fazla müşteriye ulaşmalarını hem de gelirlerini yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öte yandan esnaflarımıza yönelik global firmalarla ortak çalışmalarımız devam edecek."

Dijitalleşme ile ticari faaliyetler verimli hale gelecek

Salgın döneminde işleri olumsuz yönde etkilenen esnafın yanında olduklarını vurgulayan Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Coca-Cola Türkiye olarak pandemi döneminden en çok etkilenen iş kollarından yeme-içme sektörüne destek olmayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz. İşletmelerin yeniden müşterileriyle buluşmasında köprü olmak, pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için tanıtım ve çeşitli kampanyalarla iş ortaklarımızın yanında olduk. Şimdi de Ticaret Bakanlığımız ile beraber bakkal esnafımıza pandemi sonrası değişen pazar koşullarında rekabet gücünü artırmak ve ticari faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla eğitim desteğinde bulunacağız."

Bakkalların perakende sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başarır, "Bakkallarımıza, dijital dünyaya uyum sağlamaları ve müşteri yönetimi konusunda eğitimler hazırladık. Bu eğitimlerle birlikte, bakkalların yeni iş modellerine daha hızlı adapte olarak, ticari faaliyetlerini daha verimli hale getirebileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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