CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Türkçe ezan açıklaması

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısını yineledi. Geciken her gün faturanın daha da ağırlaştığını savundu .

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu yanıtladı.

Parlamenter sisteme dönmeyi hedeflediklerini, adayın da bunu bilerek yola çıkacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adayın en geç 1-1,5 yıl içinde yetkilerini büyük ölçüde parlamentoya devredeceğini bilmesi gerekiyor. Uzlaşma kültürü içinde kendi cumhurbaşkanı adayımızı veya adaylarımızı çıkarmış olacağız.Adayı erken belirlemek yıpranmasına yol açar"

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI

CHP Lideri'ne İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Şebi Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe ezan tartışması da soruldu.

Kılıçdaroğlu soruya "Bir dönem Türkçe ezan okunmuş ama sonra CHP'nin de oylarıyla bugün bildiğimiz şekliyle okunması kararı alınmış.Bugün okunan şekliyle evrensel hale dönüşmüş. Türkçe, Arapça tartışmasını doğru bulmam" yanıtını verdi.

TACİZ İDDİALARI

Bazı CHP'lilere yönelik taciz suçlamalarıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu; "Şu olursa eleştiriyi kabul ederiz, olay çıkmıştır, biz duymazlıktan gelmişiz. Ama böyle bir şey hiç olmadı.Bazıları iki üç yıllık olay gereğini yapmışız, bazıları iftira Konya'da olduğu gibi. Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.