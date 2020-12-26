CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Türkçe ezan açıklaması
|26 Aralık 2020 16:17
|+Aa- Yazdır
Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısını yineledi. Geciken her gün faturanın daha da ağırlaştığını savundu .
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu yanıtladı.
Parlamenter sisteme dönmeyi hedeflediklerini, adayın da bunu bilerek yola çıkacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Adayın en geç 1-1,5 yıl içinde yetkilerini büyük ölçüde parlamentoya devredeceğini bilmesi gerekiyor. Uzlaşma kültürü içinde kendi cumhurbaşkanı adayımızı veya adaylarımızı çıkarmış olacağız.Adayı erken belirlemek yıpranmasına yol açar"
TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI
CHP Lideri'ne İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Şebi Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe ezan tartışması da soruldu.
Kılıçdaroğlu soruya "Bir dönem Türkçe ezan okunmuş ama sonra CHP'nin de oylarıyla bugün bildiğimiz şekliyle okunması kararı alınmış.Bugün okunan şekliyle evrensel hale dönüşmüş. Türkçe, Arapça tartışmasını doğru bulmam" yanıtını verdi.
TACİZ İDDİALARI
Bazı CHP'lilere yönelik taciz suçlamalarıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu; "Şu olursa eleştiriyi kabul ederiz, olay çıkmıştır, biz duymazlıktan gelmişiz. Ama böyle bir şey hiç olmadı.Bazıları iki üç yıllık olay gereğini yapmışız, bazıları iftira Konya'da olduğu gibi. Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meclis'te yumruklar sıkıldı: Milletvekilleri birbirine girdi
26 Aralık 2020 16:55
|Kırklareli Valisi iddiaları yalanladı: Zorunluluk bulunmuyor
26 Aralık 2020 16:32
|CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
26 Aralık 2020 15:42
|Bakan Dönmez: Dünyada bir ilk! Atıklardan lityum üreteceğiz
26 Aralık 2020 15:07
|Bakan Akar ile kuvvet komutanları Libya'ya gitti
26 Aralık 2020 12:22
|Şentop, içtüzük değişikliğini yeni yılda siyasi partilerin temsilcileriyle görüşecek
26 Aralık 2020 11:11
|Hafter'den Türkiye'ye hadsiz açıklamalar
26 Aralık 2020 09:44
|Şeb'i Arus, UNESCO tarafından tescilli, tek harfi bile değişemez
26 Aralık 2020 06:40
|Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
26 Aralık 2020 00:11
|26 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
26 Aralık 2020 00:02