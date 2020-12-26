Türkiye'nin Otomobili'nden heyecanlandıran paylaşım
|26 Aralık 2020 16:21
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.
Geçen yıl 27 Aralık'ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.
"27 ARALIK'I BEKLEYİN" PAYLAŞIMI
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan yeni duyuruda "27 Aralık saat 11:00'i bekleyin" denildi.
#DoğuştanElektrikli #TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz #YeniLigeYolculukBuluşmasında sizi tanıştırmıştık.#YeniLigde1Yıl neler mi yaptık?Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2020
27 Aralık saat 11:00'i bekleyin.#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/oHEX3HoxvB
GEMLİK'TE FABRİKA'NIN TEMELİ ATILDI
TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde, 18 ayda tamamlanması planlanan tesisin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, 7 Ağustos'ta Türkiye ve yurt dışı pazarlarında değişik isim alternatiflerini ölçtüklerini, Türkiye'nin Otomobili'nin yoluna TOGG markasıyla devam edeceğini açıkladı.
Avrupa Birliği ve Çin'den sonra TOGG tasarımları, 18 Ağustos'ta Japon Patent Ofisi (JPO) da TOGG'un C-SUV ve Sedan tasarımlarını TOGG adına tescil etti.
TOGG, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. 20 Ekim'de, Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.
2022'DE BANTTAN İNECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye'nin Otomobili'nin, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.
Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor. Yola çıktığında yüzde 51 olması beklenen araçların yerlilik oranının 2026 yılında yüzde 68 seviyelerine ulaşması hedefleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakkallara ücretsiz dijital eğitim verilecek
26 Aralık 2020 15:34
|'2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak'
26 Aralık 2020 14:32
|'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü
26 Aralık 2020 14:28
|Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık
26 Aralık 2020 14:26
|'İhracatımız hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır'
26 Aralık 2020 13:28
|Yumurtada fahiş fiyatın nedeni ne?
26 Aralık 2020 11:40
|Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etti
26 Aralık 2020 11:28
|Bakan Pekcan'dan 'inovasyona dayalı ürün ihracatının artırılması' vurgusu
25 Aralık 2020 13:36
|Merkez Bankası Başkanı'ndan 'fiyat istikrarı' açıklaması
25 Aralık 2020 11:40
|'Bankalar salgın döneminde EFT ve havale ücretinden vazgeçmeli'
25 Aralık 2020 11:39