Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
|26 Aralık 2020 16:31
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi.
Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını gerekçe göstererek Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.
Mahkeme kararında, şüphelinin müdafilerinin tahliye talepli dilekçenin ekine AİHM'nin 22.12.2020 tarihli kararının İngilizce suretini koydukları belirtilerek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur kararın Türkçe tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmış olup henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır. Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM'nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma
25 Aralık 2020 16:39
|Başsavcılıktan, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklama
25 Aralık 2020 16:34
|Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame
23 Aralık 2020 20:27
|Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
23 Aralık 2020 17:31
|Şeyma öğretmen'in katiline 2 kez müebbet istendi
22 Aralık 2020 22:08
|Rüşvetten gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
22 Aralık 2020 19:19
|Enver Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
22 Aralık 2020 19:14
|Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava
16 Aralık 2020 21:31
|Mahkeme heyetine tepki gösteren avukata soruşturma
14 Aralık 2020 21:31
|Hrant Dink cinayetine ilişkin savcılık mütalaasını açıkladı
14 Aralık 2020 19:38