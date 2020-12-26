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12 gün önce aldığı sıfır arabayı bu halde görünce şoka girdi

Bilecik'te bir kişinin 12 gün önce aldığı hafif ticari araç, daha binemeden alkollü olduğu iddia edilen biri tarafından param parça edildi.
 26 Aralık 2020 16:35
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Bilecik'te bir kişinin 12 gün önce aldığı hafif ticari araç, daha binemeden alkollü olduğu iddia edilen biri tarafından param parça edildi. Aracının halini gören sahibi şoka girerken, o anlar bir mahalle sakini tarafından an ve an kaydedildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakini Çağrı G. eline aldığı bir kalas parçası ile sokak üzerinde Gurbet Cin'e ait 11 AG 882 plakalı hafifi ticari aracın ön, arka cam, dikiz aynası ve tampon diye tabir edilen kısmı param parça yaptı. Daha 12 gün önce aldığı araca binemeden o halde gören araç sahibi adeta şok oldu.

"12 gün önce aldık daha binmek nasip olmadı"

Araç sahibin eşi Serkan Cin, olayı sabah komşuları ve mahalle bakkalının haber verdiğini anlatarak, "Saat 8:30 civarında kaldırdılar. 'Arabanıza bakın, araca biri vuruyor' dediler. Geldik gördük ki arkadaş aracı bu hale getirmiş. Elinde kalasla her yerine vurmuş. O da alt tarafta oturuyor kendisi. Diğer daire ve apartmanların kapılarına camları da zarar vermiş. Aramızda herhangi bir husumet yok. Alkollü olduğu söylendi emniyetten. Araçta çok ciddi zarar var. 12-13 gün oldu aracı aldığımız. Sıfır aldık, daha binmek nasip olmadı. İnşallah bundan sonra bineceğiz" dedi.

Aracı parçalaması an ve an görüntülendi

Çağrı G. eline aldığı bir kalas parçası ile aracı parçalaması an ve an bir mahalle sakini tarafından görüntülendi. Görüntü çeken şahıs Çağrı G.'ye "Oğlum niye vuruyor araba" demesi üzerine "Ara polisi gelsin. Arayın. Teyze kimse sahibi gelsin ara polisi" diye yanıt verdi.

Öte yandan Çağrı G. sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki kapının camlarını da kırdı.
İhlas Haber Ajansı
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