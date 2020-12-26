Vücudu mıknatıs gibi!
|26 Aralık 2020 16:49
|+Aa- Yazdır
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Süleyman Demirci (57) vücudunun eşyaları üzerine mıknatıs gibi çektiğini, doktorların durumuna teşhis koyamadığını belirtti.
Karasu Yalı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Süleyman Demirci'nin vücuduna metal eşyadan paraya, camdan cep telefonuna kadar her şey yapışıyor.
Demirci, 7 yıl önce fark ettiği durumuyla ilgili doktorların teşhis koyamadığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"7 yıl önce elimden düşen çakmak vücuduma yapıştı. Vücuduma sadece saat ve çakmak değil metal, gümüş olan ne varsa hepsi yapışıyor. Yapışmayan hiçbir nesne yok. Bu durumun sağlığım açısından bana bir zararı yok. Hatta şifa verdiğini de düşünüyorum. Sebebini öğrenmek için doktora gittim. Doktorlar, vücuduma metal koyarak resmimi çekip, araştırdılar ancak teşhis koyamadılar. Arkadaşlarım bana, 'Karasu'nun en çekici adamı' şeklinde hitap ediyor. Bu bir Allah vergisi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi! Yatırım planlıyoruz
26 Aralık 2020 17:47
|Aşı olmayan işten çıkarılabilir mi?
26 Aralık 2020 17:42
|CHP'li vekile tepki: Her şeyimiz yıkılmış, şov yapıyorsunuz
26 Aralık 2020 17:39
|Uzmanından uyarılar! Telefon kullanımı el felcine yol açabilir
26 Aralık 2020 17:37
|'Kangal köpekleri, kurtlara içgüdüsel korku salıyor'
26 Aralık 2020 17:34
|Bu ürün koronavirüsü yüzde 99,99 yok ediyor
26 Aralık 2020 17:09
|Prof. Dr. Ece: Aşı elimizdeki en güçlü silah, herkes olmalı
26 Aralık 2020 17:02
|Yılbaşında sahte içki tüketime dikkat!
26 Aralık 2020 17:01
|12 gün önce aldığı sıfır arabayı bu halde görünce şoka girdi
26 Aralık 2020 16:35
|Opr. Dr. Aydın: Yeniden kalp krizi geçirmekten korktum
26 Aralık 2020 15:42