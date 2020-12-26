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Yılbaşında sahte içki tüketime dikkat!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, yılbaşında içki tüketimine dikkat çekerek, "Yılbaşında sahte içki tüketimi olursa, felaket tablosu olabilir" dedi.
 26 Aralık 2020 17:01
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Yılbaşında sahte içki tüketime dikkat!

Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sahte içki kullanımında özellikle kaçak üretim yapan kişilerden veya 'merdiven altı' tabir edilen üretimlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Yüzbaşıoğlu, sahte içkiyi 'orijinal' diye satmaya çalışan kişilerin de bulunması dolayısıyla, sahte içki potansiyelinin hissedildiği anda uzak durulmasının ve tüketilmemesinin önemli olduğunu belirtti. Hekim olarak içki tüketilmesini önermediğini söyleyen Yüzbaşıoğlu, "Tüketeceğiniz alkolün kesinlikle orijinal olması gerekiyor. Eğer bir kişi yanlışlıkla sahte alkol tüketmek sorunda kalırsa ve bu metil alkol ise, kişide zehirlenme semptomlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Metil alkol zehirlenmelerinde ilk 12 saat içinde normal sarhoşlukmuş gibi sanki etil alkolün etkisi gibi kişiyi etkileyecektir. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi şeklinde olur. Kişi 12 saatten sonra alkol zehirlenmesi bulgularının geçmesini beklerken, sahte alkol kullanımında bu etkiler geçmeyecektir. Genelde 12-24 saat arasında daha da kötüleşen baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, sersemlik hissi ve görme problemleriyle karşımıza gelebilir" diye konuştu.

'ERKEN BAŞVURUDA TEDAVİ EDİLEBİLİR'

Yüzbaşıoğlu, yılbaşında kişilerin eğlence planları olduğunu, bu planlar içinde içki tüketiminin de olabileceğine işaret ederek, "Eğer alkol tüketilecekse ürünlerin kaçak olmamasına dikkat edilmelidir. Yılbaşında eğer sahte alkol tüketimi olursa, sizin ve sevdikleriniz için bir felaket tablosu olabilir. Eğer baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli görme bozuklukları hissettikleri zaman acil servise özellikle erken zamanda başvurulması gerekiyor. Sahte alkol kullanımında erken başvuruda tedavi edilme potansiyeli yüksek. Hem hızlı tedavi hem de organ hasarının minimalize etmenin tek yolu budur. Kişi kendinde anormal bir durum hissediyorsa, sokağa çıkma yasağı uygulamasından dolayı hastaneye başvurmamasını önermiyoruz. En yakın acil servise başvurmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'TAT VE KOKUDAN AYIRT ETME ŞANSI YOK'

Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, metil alkolün renksiz, kokusu biraz acımsı, yapı itibarıyla en basit alkol olarak kabul edilen bir kimyasal madde olduğunu söyleyerek, "Normal bir insanın metil alkolü etonalden ayırma şansı yoktur. Aldığınız alkolün orijinal etil alkol olması gerekiyor. Kişiler kaçak olma potansiyeli olan alkolleri kesinlikle tüketmemeleri gerekiyor. Bunu önlemenin tek yolu budur. Kişi aldığı alkolün gerçek mi değil mi diye anlama şansı olmaz. Tadından ve kokusundan ayırt etme şansımız yok. Sahte alkol özellikle alındıktan ilk 12 saatten sonra sahte olmayan alkol gibi bulgu verdiği için rahatlıkla karıştırılabilir. Aynı zamanda sahte alkolün yanında gerçek alkol de alındığında klinik tablo daha da uzayacaktır" dedi.

DHA
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