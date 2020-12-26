Prof. Dr. Ece: Aşı elimizdeki en güçlü silah, herkes olmalı
|26 Aralık 2020 17:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de Covid-19'a karşı geliştirilen 'Coronavac' isimli aşısının ülkeye pazarı pazartesiye bağlayan gece Çin'den geleceğini ifade etti. Gelen ilk aşılar sağlık çalışanlarına uygulanacak. Bakan Koca'nın Çin aşısının yüzde 91.25 etkinliği olduğunu aktardığını hatırlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, aşının koronavirüse karşı en önemli silah olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ece, virüse karşı geliştirilen diğer aşı türlerini de anlatarak, şöyle konuştu:
"Aşıyla ilgili olan süreç son derece hızlı ilerledi. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ülkemize gelecek olan Çin aşısı, virüsün tüm yapısının güçsüzleştilmiş halinin vücuda verilmesi şeklinde uygulanacak. Bu en bilindik aşı tekniğidir. Koronavirüs sürecinde hızlı bir şekilde dünya için yeni olan birçok aşı teknolojisi ortaya çıktı. 'Pfizer Biontech' ve 'Moderna' aşıları için onay alındı. İkisi de 'mRNA' teknolojisini kullanıyor. Aşı, kas içine enjekte edildikten sonra, mrna üzerinden antijenik yapının sentezlenmesi usülüyle etki sağlıyor. Bunlar çok yeni teknolojiler. Viral rektörler dediğimiz, adenovirüsün kullanıldığı aşılar da var. Birçok aşı türüyle karşılaştık. Bunların en geleneksel olanı Çin aşısı. Koronavirüs belli yaş gruplarında çok ciddi seyrediyor. Çocuklar süper taşıyıcı halinde. 65 yaş üstü ise virüsü çok ağır atlatabiliyor. Bu noktada aşı, bakanımızın da söylediği gibi öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanmasıyla bu süreçte çok ciddi katkı sunacak. Herkes aşı olmalı."
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