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Birbirine hakaret eden kayınvalide ve geline 1100'er TL ceza

Kayseri'de cep telefonundan gönderdikleri mesajlarda birbirlerine hakaret ettikleri iddiasıyla karşılıklı şikayetçi olan N.A. ile eski gelini A.G., 1100'er TL para cezasına çarptırıldı.
 26 Aralık 2020 17:06
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Birbirine hakaret eden kayınvalide ve geline 1100'er TL ceza

Kayseri'de yaşayan A.G. adlı kadın, iddiaya göre 4 Nisan 2018 günü, boşandığı M.A.'ya "Beyinsiz, hasta ruhlu annene söyle" yazan mesaj gönderdi. Anne N.A. da eski gelinine, fotoğrafının üzerine boynuz figürü ekleyerek oluşturduğu görüntüyü yolladı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

'Hakaret' suçundan Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın

duruşmasına ikili katılmadı. Mahkeme hakimi, N.A. ile A.G.'ye, 'hakaret' suçundan 1100'er TL adli para cezası verdi. Cezalar, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması çerçevesinde ertelendi.
DHA
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