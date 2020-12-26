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Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı
Antalya'da bazı sokaklarda duvarlara Atatürk aleyhine yazı yazdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
|26 Aralık 2020 17:25
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Antalya'da bazı sokaklarda duvarlara Atatürk aleyhine yazı yazdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde bazı duvarlarda Atatürk'e hakaret içeren yazılar olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.
Güvenlik Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, E.K. gözaltına alındı.
E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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