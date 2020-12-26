Kovid-19'un hızlı yayılan türü bir ülkeye daha sıçradı
|26 Aralık 2020 17:28
|+Aa- Yazdır
İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne İsveç'te de rastlandığı bildirildi.
İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.
- Aşılama yarın başlıyor
"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan ülkede koronavirüse karşı aşılamaya yarın başlanacak.
Sağlık Genel Müdürlüğü Başkanı Sara Byfors, Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ile yarın başlanacak aşılama sürecine ülkesinin hazır olduğunu söyledi.
- Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bini geçti
İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 396 bin 48 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 279 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi! Yatırım planlıyoruz
26 Aralık 2020 17:47
|Prof. Dr. Ece: Aşı elimizdeki en güçlü silah, herkes olmalı
26 Aralık 2020 17:02
|Kovid-19 şikayeti başvuruları yüzde 50 azaldı
24 Aralık 2020 22:06
|Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
24 Aralık 2020 20:18
|DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı
23 Aralık 2020 23:41
|Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi
23 Aralık 2020 23:03
|Aşı Kovid-19'dan korunmada en etkili yöntem
23 Aralık 2020 22:54
|FDA'dan Türk şırınga üreticisine onay
23 Aralık 2020 22:53
|'Kronik hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı' uyarısı
23 Aralık 2020 21:49
|Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Aralık 2020 20:44