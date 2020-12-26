'Hudut Kartalları' dosta güven, düşmana korku veriyorlar
|26 Aralık 2020 17:32
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Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kuzey Irak tarafındaki Metina Bölgesi'ne ise sadece 5 kilometre mesafede bulunan Tepeşin bölgesine, 13 Mayıs 2016'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Mekan Şahin'in ismi verildi. Aselsan'ın geliştirdiği tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla donalıtalan üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, 7/24 eller tetikte gözetleme yapıp, terörist sızmalarına karşı önlem alıyorlar.Kış aylarında yer yer 5 metre karın bulunduğu üs bölgesinde, en ufak bir hareketlilikte ise terör hedefleri ağır silahlarla ateş altına alınıyor.
KAR KALINLIĞI YER YER 5 METREYİ BULUYOR
Mehmetçik,, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor. Bölgede uzun ve çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı zaman zaman 5 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri helikopterlerle üs bölgeasine ulaştırılıyor.
'HUDUT NAMUSTUR' İLKESİYLE GÖREV YAPIYORLAR
Üs Bölgesi, 13 Mayıs 2016'da helikopterin düştüğü bölgede Şehit olan Astsubay Mekan Şahin ismini alıyor. Üs bölgeye yakın olan 3 bin 239 rakımlı tepe kuzey istikametini , bu tepenin doğusunda ise Kartal Gölü tepesi bulunuyor. Güneyinde bulunan meskun mahal ise Hakkari ilinin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı Köyü yer alıyor. Çığlı Köyü'nün ortasından geçen Doğu-Batı uzanımındaki yol ise Hakkari-Şırnak Karayolu bulunuyor.
BURADAN YAKINLARIMIZA SELAM GÖNDERİYORUZ
Sınır hattında vatan savunması yapan hudut kartalları da aileleri ve yakınlarının yeni yıllarını kutlayarak mesaj yolladı. Mehmetçikler,"Tepeşin üs bölgezinde milletimizin emrinde, hudutların bekçileri olarak buradayız. Buadan yakınlarımıza selam gönderiyoruz."diye konuştular.
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